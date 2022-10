Under 18 – Napoli-Empoli 1-1, le pagelle di IamNaples.it

Pareggio per l’Under 18 azzurra, che passa in svantaggio nel primo tempo e pareggia su un rigore grazie a Lorusso nella ripresa. Partita equilibrata contro un buon Empoli, punto sofferto soprattutto nel finale. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

PELLINO 6 Un grande intervento nel primo tempo, quando al 20′ salva in tuffo su Diodato. Dá sensazione di sicurezza, forse sul gol poteva fare qualcosina in più ma non era un intervento semplice. Salva il risultato nel finale con una parata importante.

MANZO 6 Ottimo in chiusura, dal suo lato è difficile passare. Meno presente in fase offensiva, ma è un compito che spetta maggiormente al compagno di reparto Di Lorenzo. Sostituito a inizio ripresa. (55′ RUGGIERO 6 Ordinaria amministrazione in un secondo tempo più a marchio Napoli. Bene sulle che ripartenze toscane).

MAZZONE 6 Qualche buon intervento in chiusura, la retroguardia azzurra soffre poco gli avanti toscani.

DI LAURO 6.5 Ottima partita per il 6 azzurro, sempre pronto in chiusura sia nella difesa a 4 che nella difesa a 3 della ripresa. Si fa vedere in qualche occasione anche nell’area di rigore avversaria.

DI LORENZO 6 Quasi un’ora sufficiente per il 3 azzurro, che prova a dare brio sulla fascia sinistra e ci riesce in un paio di occasioni con due ottimi cross mancini. (55′ TORTORA 6 Entra con l’atteggiamento giusto, spesso arriva sul fondo ed è una spina nel fianco costante sulla sinistra).

TUCCILLO 5.5 Qualche buona sgroppata sulla destra e poco altro. (67′ MILO Poco più di venti minuti ordinati).

PELUSO 6 Buona partita a centrocampo per il 4 azzurro, detta bene i tempi e soprattutto ha il merito di guadagnarsi il rigore che porterà Lorusso a segnare il pareggio. Riscatta l’errore del primo tempo che porta l’Empoli in vantaggio.

LEGNANTE 5.5 Si vede poco rispetto al compagno di reparto, fa più lavoro oscuro. Sostituito da un attaccante quando c’è bisogno di spingere. (67′ CECI 6 Si fa subito vedere con un buon assist per Lorusso e un tiro altro da buona posizione).

VILARDI 5.5 Gioca da esterno sinistro, si vede poco in fase offensiva, meglio un po’ più arretrato. Nella ripresa fa anche l’esterno a tutta fascia a destra. (74′ VIGLIOTTI s.v.)

CUCINIELLO 6 Ci prova dal limite con un bel destro al 50′. C’è intesa con Lorusso, partita sufficiente, ma sarebbe servito qualche spunto in più. (55′ GRIECO 6 Prima esterno destro d’attacco, poi trequartista, entra bene in campo).

LORUSSO 6.5 Segna il gol del pareggio con freddezza dal dischetto, è spesso nel vivo dell’azione, anche se sbaglia un paio di occasioni ghiotte.

A cura di Dario Gambardella