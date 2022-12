RILEGGI IL LIVE – Under 15, Napoli-Ascoli 1-1 (3′ p.t. Saviano, 27′ s.t. Di Mauro). Rimpianto Napoli

TERMINA IL MATCH

45′ Punizione di Prisco, Saviano la sfiora e la palla va a lato. Sfuma l’ultima occasione

43′ Assegnato un minuto e mezzo in più di recupero

42′ Il Napoli invoca un rigore per un fallo di Iachini su De Rosa, l’arbitro ben posizionato fa segno di proseguire l’azione

41′ Ammonito Seproni nell’Ascoli

40′ Rimessa lunga di Sardo, spizza Saviano, pallone tra le braccia di Ciotti

Concessi 4 minuti di recupero

Doppio cambio Ascoli, escono Pagnotta e Di Mauro per Santini e Iachini

34′ Rischia una papera Ciotti su rinvio da centrocampo di Fildi. Rimbalzo del pallone beffardo, ma il portiere blocca in due tempi

34′ Ammonito Pagnotta per fallo su Chiummariello

29′ Punizione di Prisco alta sopra la traversa

27′ PAREGGIO ASCOLI. Clamoroso errore di Pugliese su un rinvio, Di Mauro beffa il portiere azzurro con un pallonetto. Pugliese riesce solo a sfiorare il pallone senza parare. 1-1

26′ Sugli sviluppi di una punizione manca il pallone De Rosa, ci arriva Saviano. Tiro debole e centrale, para senza problemi Cioffi

25′ Ammonito Gabrielli per fallo su Chiummariello che un minuto prima aveva avuto un buon pallone in area di rigore che non è riuscito a controllare andando sul fondo.

24′ Altri due cambi per gli azzurrini: escono Maida e Pignarosa, entrano Fildi e Nastri

18′ Ammonito Marcaccio per fallo su Chiummariello. Cambio Napoli: dentro Marciano per Sardo

14′ Rischio Napoli con la costruzione dal basso, retropassaggio avventato ma salva Pugliese in scivolata

11′ Esce Palomba per infortunio muscolare, entra Lieto

10′ Calcio d’angolo dalla sinistra per l’Ascoli, si salva il Napoli. Sull’azione seguente Pignarosa avanza verso l’area avversaria, ma Ciotti salva tutto e salva anche sul tap-in di Saviano

7′ Gran palla di Prisco per Pignarosa, tiro dai 25 metri e il pallone si stampa sul palo

1′ Cambi Napoli: entrano De Rosa per Colurciello e Chiummariello per Candela, abbassato Zappettini in difesa

INIZIA LA RIPRESA

FINISCE LA PRIMA FRAZIONE DI GIOCO

Concesso un minuto di recupero

38′ Ci prova Amadio dalla distanza: tiro centrale e blocca Pugliese

33′ Colurciello per poco non beffa Ciotti da calcio d’angolo: mischia in area ma si salva l’Ascoli

32′ Ci prova Candela dalla distanza: ottima soluzione, ma Ciotti si rifugia in angolo

25′ Primo pericoloso ascolano: testa di Amadio, il pallone si stampa sulla traversa

23′ Cambio Ascoli: dentro Gabrielli per De Berardinis

20′ Buon lavoro di Saviano spalle alla porta, scarico per Colurciello e tiro bloccato in due tempi da Ciotti

17′ Torre di Colurciello per Saviano, pallonetto di poco alto sopra la traversa a tu per tu con il portiere dell’Ascoli. Occasionissima Napoli

15′ Cross dalla sinistra di Candela respinto dalla difesa, la palla arriva a Maida: tiro deviato e palla di pochissimo a lato

12′ Angolo dalla sinistra di Colurciello che per poco non beffa Ciotti. Si avventa Palomba sul tap-in, ma la palla va in angolo. Sugli sviluppi fallo sul portiere di Marciano

11′ Napoli ancora pericolo: cross di Ceparano dalla destra, stacca Colurciello. Palla di poco a lato

9′ Colpo di testa di Palomba sugli sviluppi di una punizione, palla di poco alta sulla traversa

3′ Gol di Saviano! Napoli in vantaggio! Sovrapposizione interna di Ceparano a destra, cross al centro e zampata di Saviano che batte Ciotti. 1-0

2′ Tiro di piatto del numero 7 azzurro Pignarosa: pallone di poco a lato

INIZIA IL MATCH!

Viene osservato un minuto di silenzio per le vittime di Casamicciola.

NAPOLI (4-3-3): Pugliese, Ceparano, Marciano, Palomba, Candela, Maida, Prisco, Colurciello; Pignarosa, Saviano. Zappettini. A disposizione: Doronzo, Filzi, Sardo, Lieto, Badini, Nastri, De Rosa, Chiummariello, Meglio. All.: G. Sorano.

ASCOLI (3-4-1-2): Ciotti, Marcaccio, Tocchi, De Berardinis; Mannini, Carano, Luzi, Seproni; Pagnotta; Amadio, Di Mauro. A disposizione: Carucci, Marcoionni, Volponi, Silvestrini, Iachini, Gabrielli, Imbrescia, Santini, Pano. All.: G. Renga.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Ascoli, gara valida per la nona giornata del campionato Under 15 girone C. Gli azzurrini hanno sette punti in classifica, al momento sarebbero fuori dalla zona play-off. Le prime due vanno ai quarti di finale, le terze, le quarte, le quinte e le seste classificate passano per i play-off. Il Napoli e l’Ascoli sono reduce da due sconfitte consecutive, gli azzurrini contro Empoli e Fiorentina, la squadra marchigiana contro Sassuolo e Pisa. Entrambe cercano di riscattarsi, l’Ascoli ha sei punti, uno in meno del Napoli.