Ritiro ad Antalya, Napoli: oggi Hamsik pranzerà con gli azzurri

Ieri Marek Hamsik aveva raggiunto i suoi ex compagni nel ritiro ad Antalya, ma solo per poco tempo. Come riporta il Corriere dello Sport, oggi dovrebbe esserci una vera e propria rimpatriata. Ecco quanto scritto dal quotidiano:

“Indovina chi viene a pranzo? La rimpatriata: il Napoli e Hamsik insieme, come ai vecchi tempi. Che sorpresa, che piacere: al Regnum Carya di Antalya c’è anche il Trabzonspor e così ieri l’indimenticabile capitano con la cresta, prima di giocare l’amichevole con l’Hull City, ha salutato amici, compagni e nuove leve azzurre e poi ha assistito all’ultima parte dell’allenamento al fianco di Spalletti e Giuntoli. Un’apparizione fugace, comunque, che però avrà un seguito: oggi, dicevamo, andrà in scena un pranzo tra amici. E per qualche ora Marek sarà di nuovo Marekiaro.

L’apparizione di ieri è stata intensa ma breve, considerando che anche lui aveva un impegno di carattere calcistico con la sua squadra, e così è nata l’idea di raddoppiare a tavola: oggi, a meno di cambiamenti dell’ultimo minuto dettati dagli impegni reciproci, Hamsik e il Napoli pranzeranno insieme”.