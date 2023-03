Sarri in conferenza stampa: “Più bello il mio Napoli o quello di Spalletti? Le bellezze sono molteplici…”

Ecco le dichiarazioni nella conferenza post gara di Napoli-Lazio:

“Pensare di fare una partita di dominio era un suicidio ma allo stesso tempo anche di natura difensiva, questa è una sfida in cui fare calcio è facile perché l’avversario gioca e ti fa giocare, altre volte è più difficile giocare a calcio e la gente superficiale pensa che sia facile perché l’avversario è decimo. Penso d’aver lasciato qualcosa in questa città, non siamo riusciti a vincere ma non ho rivincite da prendermi, per me sono solo tre punti. Più bello il Napoli di Sarri o Spalletti? Le bellezze sono molteplici, se ti piacciono le bionde non è che ti può piacere una mora, la differenza è che questo Napoli è vicino alla vittoria e io muoio d’invidia. Vecino play? In questo momento ha un’energia a cui non ho voluto rinunciare, ci sono momenti in cui il Napoli ti costringe a stare nei tuoi trenta metri ma abbiamo fatto più tiri in porta del Napoli. Cosa manca alla Lazio? Fare la Champions per vari anni ti aiuta a raggiungere lo spessore che ha consentito al Napoli di arrivare ai livelli raggiunti quest’anno”