Napoli-Lazio 0-1, le pagelle di IamNaples.it: Kim è sempre un muro, Kvaratskhelia ingenuo

Brutta sconfitta del Napoli contro la Lazio allo stadio Maradona, decide il gol di Matias Vecino. Diversi errori tra le fila dei partenopei, ingabbiati ottimamente da Maurizio Sarri, soprattutto nel primo tempo. Poco brillante la squadra di Luciano Spalletti, nervosa nel finale in fase offensiva e a tratti sfortunata. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

Meret 6: Rischia in due occasioni. Nella prima viene salvato da Di Lorenzo che toglie un gol, nella seconda subisce un gol fantastico da Vecino.

Di Lorenzo 6,5: Non è il solito terzino tuttofare a cui il Napoli è abituato. Ma ci prova sempre con grande impegno e abnegazione in fase offensiva. Il suo salvataggio sul colpo di testa di Vecino nel primo tempo vale quanto un gol.

Rrahmani 6: Immobile fa un gran lavoro, si muove in tutta la zona del campo, lui riesce a metterci una pezza quando può, ma non riesce ad avviare l’azione con la solita velocità.

Kim 6,5: La sua prova è più che sufficiente, perché capisce dov’è il pericolo prima degli altri e in tutte le occasioni in cui è coinvolto recupera il pallone o impedisce un tiro verso la porta. Sfiora anche il gol nella ripresa.

Olivera 5: Partita steccata, non riesce a dare una mano a Kvara in avanti e quando si trova in posizione favorevole per calciare non ha il coraggio di provare col destro. Non commette errori decisivi, ma è poco incisivo sia in zona offensiva che difensiva. Un’occasione sprecata, nel finale Spalletti lo toglie per Zedadka. Dal 93′ Zedadka s.v.

Anguissa 5,5: I suoi scambi nello stretto sembrano presagire un’altra grande prestazione, così non è, anzi. Viene ingabbiato insieme a Lobotka dallo strepitoso lavoro del centrocampo e degli esterni avversari. Appare poco lucido quando si tratta di trovare la giocata decisiva. Dal 71′ Elmas 5: Non entra bene in partita come suo solito,

Lobotka 5,5: Non riesce a dare il solito ritmo alla sua squadra, anche perché le marcature su di lui e gli altri sono ottime e gli spazi sono stretti. Nei suoi piedi una delle occasioni del primo tempo del Napoli, sprecata miseramente. Dall’82’ Ndombele s.v.

Zielinski 5,5: Prova a suonare la carica nel primo tempo, le sue folate non sono brillanti come al solito e non seminano il panico nella difesa biancoceleste. Qualche tiro pericoloso, ma può fare di più come tutto il resto del centrocampo. Dall’82’ Simeone s.v.

Lozano 5,5: Molto volenteroso, prova ad accendersi come speedy gonzales per mettere in difficoltà la Lazio, ma non ci riesce mai. Complice soprattutto le troppe scelte sbagliate quando si tratta di calciare in porta, crossare o premiare le sovrapposizioni. Dal 71′ Politano 5,5: Entra nel momento in cui il nervosismo inizia a salire e questo non aiuta, lui prova a far qualcosa, ma è troppo fumoso. Non era semplice, ma ha i piedi per mettere dei cross interessanti verso Osimhen e Simeone, cosa che non accade mai.

Osimhen 6: La sua è una prova d’alta intensità, mette sempre in difficoltà Patric, ma gli manca lo spunto decisivo perché spesso è troppo isolato. Prova il gol su punizione, deviato in corner. Colpisce una traversa da pochi passi che indica quanto non fosse serata.

Kvaratskhelia 5,5: L’assist per il gol di Vecino è il suo, compie un’ingenuità che costa caro alla sua squadra. Quando prende palla lui in avanti succede sempre qualcosa in favore dei suoi, ma non sempre può riuscirgli tutto.