SerieANews.com – Eintracht-Napoli, tensione a Francoforte: nove arresti

Tensione a Francoforte nelle ore precedenti alla sfida tra Eintracht e Napoli. Nella giornata di ieri ci sono stati diversi attacchi nei confronti dei tifosi azzurri (non ultras) in centro città. I sostenitori colpiti erano all’interno di pub e luoghi di ritrovo e, per fortuna, non hanno riportato gravi conseguenze. La polizia ha comunque agito, comunicando oggi l’arresto di nove sostenitori della squadra locale.

I nove sono stati trovati dalle forze dell’ordine in possesso di mazze e altri oggetti volti a ledere l’incolumità dei sostenitori del Napoli. Nella giornata odierna, in ogni caso, non ci sono stati nuovi episodi di violenza nonostante l’enorme presenza di napoletani nel centro storico (la maggior parte dei quali sprovvista di biglietto d’accesso alla gara).

Eintracht-Napoli, massima allerta per le forze dell’ordine a Francoforte dopo i nove arresti

Attenzione massima, dunque, in attesa che alle 21:00 l’Eintracht scenda in campo per affrontare la squadra di Luciano Spalletti, anche in virtù della presenza a Francoforte di diversi ultras dell’Atalanta, tifoseria gemellata con quella tedesca. Le forze dell’ordine hanno comunicato che “tutte le strade del centro di Francoforte saranno vigilate dalla polizia.