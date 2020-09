SKY – Affare Under-Milik, il Napoli chiede alla Roma il giovane Edoardo Bove

Accordi tra club ancora non raggiunti, così come non c’è intesa tra il Napoli e Cengiz Under, Roma e Arkadius Milik. Tante parti e tanti attori coinvolti rendono la trattativa lenta e complessa. I due club continuano a lavorare, cercando la formula giusta per concludere l’operazione. Il Napoli nei giorni scorsi aveva chiesto alla Roma di inserire all’interno della trattativa il cartellino del giovane Alessio Riccardi, centrocampista classe 2001 ed ex capitano della Primavera giallorossa.

La novità di oggi è la richiesta del Napoli di un’ulteriore contropartita giovane. Si tratta di Edoardo Bove, centrocampista centrale classe 2002 della Primavera giallorossa. Descritto come uno dei talenti più cristallini del gruppo guidato da Alberto De Rossi, dopo solo un anno di Primavera ha iniziato a far parlare di sè grazie ad un’annata da 20 presenze con 3 gol e 5 assist. fonte: gianlucadimarzio.com