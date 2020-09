Sky – Difficile che si arrivi a 80 milioni per Koulibaly. Su Milik il prezzo alto è un rischio”

Gianluca Di Marzio ha fatto il punto a Sky sul mercato del Napoli:

“De Laurentiis vorrebbe dagli 80 mln in su ma non credo si arriverà mai a questa cifra. Quello che sapevamo è che in settimana il Manchester City voleva avvicinarsi a 75 mln ma con bonus compresi, e quindi non andare oltre questa cifra, starà poi a De Laurentiis accettare o meno la proposta. La situazione contrattuale di Milik è semplice, ha meno di un anno di contratto e a febbraio può firmare con chi vuole. Il prezzo alto è un rischio, poi magari De Laurentiis vuole tenerlo li a girare attorno al campo per un anno, è legittimo. Sotto traccia si lavora ancora per l’intesa con la Roma per Milik, non so se con l’infortunio di Zaniolo qualcosa potrebbe cambiare con Under. In questo momento Milik non apre ad altre squadre, ha già aperto a fatica alla Roma”.