Sky – Insigne non accetterebbe un ingaggio ridotto. Meret va verso l’adeguamento

Terminato il meraviglioso viaggio dell’Europeo, ecco che torna in voga il rinnovo di Lorenzo Insigne in casa Napoli. Il capitano azzurro ora si gode il meritato relax, ma al ritorno dalle vacanze il face to face con la dirigenza dovrà esserci necessariamente. Così come ci sarà per Alex Meret, che come spiegato dall’inviato di Sky a Castel Volturno Francesco Modugno, va verso l’adeguamento di contratto.

“Lo status di campioni ─ spiega il giornalista ─ porta sicurezza e una forza contrattuale differente. Per Lorenzo Insigne è un discorso di forte attualità: c’è un appuntamento, presto si vedranno gli agenti di Insigne con Vincenzo Pisacane e il suo entourage, con la proprietà, De Laurentiis, e Cristiano Giuntoli. Si siederà a quel tavolo il capitano del Napoli che è anche 10 della Nazionale e campione d’Europa. Fai fatica ad accettare in queste condizioni anche un euro in meno del tuo ingaggio attuale, visto che come si sa c’è la volontà del Napoli di abbassare il monte ingaggi, pur volendo il Napoli trattenere Lorenzo Insigne.

Per Alex Meret ─ conclude Modugno ─ ci sarà presto un adeguamento di contratto, vedremo se avverrà anche il prolungamento di contratto“.