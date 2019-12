SKY – Napoli, nuovi contatti con Amrabat: si cerca l’intesa. Su Rrahmani…

Nuovi contatti tra Amrabat e il Napoli. Il centrocampista del Verona presenterà nelle prossime ore la sua richiesta – sotto il punto di vista dell’ingaggio – al club di De Laurentiis: l’agente del calciatore è arrivato oggi in Italia, gli azzurri valuteranno se portare a termine l’operazione o meno. Quanto a Rrahmani, invece, al momento l’operazione per il difensore sembrerebbe essere slegata da quella per Amrabat, con la dirigenza del Napoli disposta a offrire 30 milioni al Verona, dei quali 15 per il centrocampista e altrettanti per il difensore. L’intesa con Rrahmani, dall’altra parte, è già stata raggiunta, non è da escludere però – sebbene sia improbabile – che il Napoli decida di legare le due operazioni, facendo dipendere l’acquisto di Rrahamni dall’accordo economico con Amrabat. Proprio per quest’ultimo, intanto, continua a spingere anche l’Inter, che vorrebbe portarlo a Milano a partire da giugno 2020, a differenza del Napoli che sarebbe pronto ad acquistare entrambi già nella prossima sessione di mercato.

Fonte: Gianlucadimarzio.com