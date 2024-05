SKY – Napoli: “Pioli guadagna posizioni, Conte e Gasperini defilati”

Il Napoli è alla ricerca di un allenatore per la prossima stagione. Diversi i nomi sul tavolo di De Laurentiis, che tuttavia avrebbe imboccato una strada precisa. Ne parla Gianluca Di Marzio attraverso il suo profilo Instagram:

“In particolare, Stefano Pioli sta guadagnando posizioni ed è in pole per la società azzurra. Vincenzo Italiano è comunque ai primi posti nelle idee di De Laurentiis ma in questo momento è concentrato sulla Fiorentina e sulla Conference League. Più defilati ci sono Gian Piero Gasperini e Antonio Conte. Il primo è un obiettivo molto complicato: strapparlo all’Atalanta sembra piuttosto difficile. L’ex Tottenham invece è quello con cui – nella prospettiva del presidente De Laurentiis – sarebbe più complicato aprire un ciclo col Napoli, nonostante abbia gia dato disponibilità.

Questo innanzitutto per i costi molto alti, ma anche perché le caratteristiche dell’allenatore sono adatte per un traguardo a breve termine e le esigenze sarebbero elevate. Ad ogni modo, proseguiranno le riflessioni tra lo stesso De Laurentiis e Giovanni Manna, ds in pectore, per arrivare poi alla decisione definitiva”.