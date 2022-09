SKY – Napoli, Politano dovrebbe tornare a metà ottobre

Matteo Politano, attaccante del Napoli, dopo l’infortunio subìto contro il Milan sarà costretto a rimanere fermo per diverse settimane come annunciato anche nelle scorse ore dal Napoli. Per lui una distrazione del legamento peroneo astragalico anteriore destro. Per rivederlo in campo dunque, stando a quanto riferito da Sky Sport, bisognerà aspettare circa tre settimane. Politano sarà nuovamente a disposizione di Luciano Spalletti per metà ottobre. L’esterno salterà quindi 4 o 5 partite tra campionato (Torino, Cremonese e forse Bologna) e Champions League (andata e ritorno con l’Ajax).