SKY – Napoli, possibile incontro tra De Laurentiis e Calzona: ancora nessuna comunicazione a Mazzarri

Potrebbero esserci novità importanti per la panchina del Napoli: dopo il pareggio contro il Genoa, Aurelio De Laurentiis sta pensando concretamente all’esonero di Walter Mazzarri. In caso di nuovo cambio, il preferito è Francesco Calzona, attuale Commissario tecnico della Slovacchia. La giornata di oggi, lunedì 19 febbraio, potrebbe essere decisiva. Dopo aver esonerato Rudi Garcia, potrebbe esserci un nuovo ribaltone in panchina: Aurelio De Laurentiis pensa a Francesco Calzona per guidare la squadra azzurra fino al termine della stagione. Per il momento, Walter Mazzarri non ha ricevuto comunicazioni circa un possibile esonero e dovrebbe dirigere l’allenamento delle 13:30. In mattinata però, potrebbe esserci un incontro tra Aurelio De Laurentiis e lo stesso Commissario tecnico della Slovacchia. La giornata di oggi, lunedì 19 febbraio, potrebbe essere decisiva. La giornata sarà decisiva per la panchina: De Laurentiis deciderà se continuare con Mazzarri o procedere con il nuovo cambio. E tra due giorni ci sarà la sfida contro il Barcellona, andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League.

Fonte: www.gianlucadimarzio.com