SKY – Napoli, si cerca di chiudere per Amrabat: le ultime

Il Napoli stringe per Amrabat. Il club azzurro vuole cercare di chiudere nelle prossime ore per il centrocampista dell’Hellas Verona che sta facendo molto bene in questa sua prima stagione in Serie A. Nella giornata di oggi ci sarà un incontro a Milano tra gli agenti del giocatore e Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, che ha già trovato l’accordo con il Verona per il doppio affare Amrabat-Rrahmani, un’operazione da circa 35 milioni di euro.

Adesso però va ancora trovato l’accordo definitivo con il giocatore, che è anche tentato dall’Inter, la quale si è interessata nelle ultime settimane e proprio nelle ultime ore ha continuato il pressing con gli agenti del giocatore marocchino. L’operazione in entrambi i casi è per giugno, visto che formalmente Amrabat non può indossare una terza maglia in questa stagione dopo aver già giocato con Brugges e Hellas Verona. Il Napoli adesso però vuole chiudere.

fonte: gianlucadimarzio.com