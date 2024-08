SKY – Saltato Omorodion, il Chelsea può tornare su Osimhen

Omorodion è di ritorno a Madrid. Il trasferimento del giocatore al Chelsea, come riportato da più fonti, è ormai saltato nonostante avesse già svolto le visite mediche per problemi di vario tipo. In questo momento si sta cercando di trovare un altro giocatore da inserire nella trattativa, così da non far saltare tutto il giro che vede coinvolti anche Julián Álvarez e Conor Gallagher. La tensione tra le parti è alta. Il nome di Joao Felix può essere una possibilità, le società sono al lavoro per trovare le giuste soluzioni. E Osimhen? Se il Chelsea dovesse tornare sul giocatore, lo si vedrà nei prossimi giorni. Sicuramente dovranno cambiare le condizioni e la formula. Ovvero? Non il prestito come veniva ipotizzato qualche giorno fa. Bensì a titolo definitivo. E intanto prosegue la questione legata a Lukaku che, come raccontato nei giorni scorsi, il Napoli vuole perseguire a prescindere.