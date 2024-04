Solo sei vittorie al Maradona, il Napoli cerca tre punti casalinghi che mancano da marzo

Il Napoli oggi affronterà la Roma in una sfida fondamentale per le speranze europee degli azzurri. Lo farà, però, in casa, dove la stagione del Napoli è stata particolarmente negativa. Ne parla il Corriere dello Sport:

“Appena sei vittorie al Maradona, l’ultima il 3 marzo contro la Juventus. Ha perso contro Lazio, Fiorentina e Inter. Nella speciale classifica dei risultati interni, il Napoli sarebbe tredicesimo e sesto per gol subiti, già 23 su 41 totali. Troppi per le ambizioni europee, un limite riemerso contro Atalanta e Frosinone, le ultime due interne, sconfitta e pareggio, cinque gol subiti e un solo punto raccolto nel momento decisivo della stagione. I risultati a Fuorigrotta raccontano di una contraddizione rispetto al valore della rosa e al calore che attorno si avverte. Anche oggi lo stadio sarà pieno, o quasi, con la città che continua a scortare la squadra assecondando le sue difficoltà, provando a starle accanto in un momento così complesso”.