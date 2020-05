Spadafora: “Non è possibile al momento dare una data per la ripresa del calcio”

Vincenzo Spadafora, ministro per los port e per le politiche giovanili, ha risposto nel consueto question time in assemblea parlamentare all’interrogazione dell’On.Rossi del Pd: “Posso assicurare che sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria ho mantenuto un rapporto quotidiano con la Figc, lo sport purtroppo si è dovuto fermare, penso alle Olimpiadi o al Giro d’Italia, il Governo ha dovuto dare priorità alla salute. La road map e’ chiara: il 4 maggio sono iniziati gli allenamenti degli sport individuali e poi anche quelli degli sport di squadra in forma individuale, il 18 dovrebbero ripartire quelli di squadra. C’è una discussione sul protocollo, domani ci sarà un’audizione al comitato tecnico-scientifico considerando che il calcio e’ uno sport dove non si può rispettare le regole del distanziamento sociale. Noto un incomprensibile inasprirsi del dibattito politico sulla questione, non e’ possibile al momento dare una data certa, le uniche certezze negli altri Paesi sono quelle di chi si è fermato, e’ di poco fa la notizia che l’Inghilterra ha rinviato ancora di una settimana la decisione. Per il Mondo dello sport parlano i due decreti che abbiamo realizzato che spingono verso una riforma per poter ripartire più di prima”.