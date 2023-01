Spalletti a Dazn: “Chi è entrato già stava giocando la partita in panchina. Oggi abbiamo avuto poco coraggio, di solito facciamo meglio!”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria contro la Roma. Ecco quanto evidenziato da “IamNaples”: “Queste partite le vinci se fai vedere di essere determinato a vincere dal magazziniere fino all’ultimo della panchina. Sono partite complicate ma chi è entrato ha dimostrato di essere già dentro i meccanismi della partita anche quando erano in panchina. In questi campionati e con questa intensità, se non hai tutti i giocatori entusiasti e vogliosi di giocare al fianco del compagno e non con il solo scopo di “sostituire” il rivale, diventa difficile conquistare questi risultati e questi punti. I nostri terzini? Hanno caratteristiche importanti, così come i loro esterni che giocavano a tuttafascia, quindi era importante riuscire a inserire anche il terzino per non poter dare il tempo a loro di scalare. Abbiamo avuto poco coraggio e poca qualità nel far girare la palla, di solito sappiamo fare anche meglio, ma con la partita che abbiamo fatto, loro sono riusciti a dar sfogo alla loro velocità e arginare spesso anche Osimhen che ha comunque segnato un gol bellissimo. In quella rete c’è tutto: tecnica, personalità nel fare quei palleggi in mezzo ai difensori, qualità per il tiro fatto, una vera fucilata e poi è forte fisicamente ed è difficile andargli addosso perché è tosto e riesce a fare di tutto. I ragazzi sono pronti per giocare queste partite e usano tutto il tempo a loro disposizione dimenticando i lavori settimanali. Bisogna sempre tener conto di quello che fatto tutti durante gli allenamenti. Quando all’inizio dell’anno Osimhen è mancato per infortunio, Simeone e Raspadori ci hanno aiutato in Serie A e in Champions League e meritano di essere impiegati anche con Victor a disposizione. Cosa ho regalato a Mourinho? Un pulcinella, personaggio caratteristico di Napoli, credo che lo conoscete tutti”.