Spalletti a DAZN: “Ho visto una squadra matura. Sui rigori siamo organizzati bene. Su Kim dico che…”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro la Sampdoria: “Ho visto una squadra molto matura, i ragazzi hanno usato la testa e il risultato non l’abbiamo mai messo in discussione. Osimhen ha un modo di stare in campo con cui va a prendersi le responsabilita’ necessarie, duella fisicamente, cerca il contatto, ha piu’ attenzione in quelli che devono essere i movimenti da coordinare con tutta la squadra. E’ diventato un calciatore forte. Ci sono molti leader che sono piu’ taciturni, ma nella pratica bisogna agire diveramente. Sui rigori siamo organizzati bene, non fate allusioni. Il secondo rigore ho detto che doveva batterlo Elmas. Il primo rigore? Ho dato la mia indicazione, poi i giocatori decidono in campo. Kim? Non abbiamo voluto rischiarlo per un indurimento muscolare, avendo giocato 4 giorni fa si cerca di non rischiare troppo. Su indicazione del dottore abbiamo preferito non rischiare. La Juventus? Anche senza 8 vittorie di fila, e’ una delle squadre piu’ forti del campionato, insieme a Milan e Inter, per forza societaria, per organizzazione. La Juventus e’ la piu’ forte. Kvaratskhelia pensieroso? Fa bene a pensare, probabilmente deve ritrovare il ritmo partita, ricordiamoci che prima dello stop aveva avuto un problema alla schiena, ha giocato una buona gara”.