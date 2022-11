Spalletti a Sky: “Grande prestazione senza andare in affanno. Essere primi è un risultato eccezionale”

Al termine della sfida contro il Liverpool di Champions League mister Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport.

Questo il commento dell’allenatore azzurro sulla sfida giocata:

“Secondo me abbiamo fatto una grande prestazione stasera, per gran parte della partita abbiamo tenuto palla bene e creato situazioni per concludere. Poi abbiamo mantenuto la partita in equilibrio e senza andare in affanno. Man mano che passavano i minuti ho visto che la squadra poteva accontentarsi e ho fatto dei cambi per mantenere velocità e freschezza ma il Liverpool è stato bravissimo.

Se la squadra deve crescere? Secondo me da un punto di vista di mentalità, quando la squadra era tranquilla era lì che si doveva forzare perché non c’era niente da perdere. Il Liverpool è più bravo, sono più abituati a tenere quel tipo di ritmo. Ci paghi dazio quando fai certe valutazioni. Questo è un gruppo forte, non si viene qui a fare la partita che abbiamo fatto per larghi tratti. La squadra ha consapevolezza, poi hanno creato anche alcune occasioni.

Primi nel girone? Un grandissimo risultato perché c’era il Liverpool di fronte a noi, un risultato eccezionale considerando com’è avvenuto. Cosa ci portiamo per la trasferta contro l’Atalanta? Che abbiamo retto bene fisicamente. Loro nelle ultime 10 partite hanno battuto 13-15 angoli per gara e lì se non hai fisicità… Ci vogliono centimetri e muscoli in quelle situazioni; ne usciamo come squadra più forte.“