Spalletti: “Il riavvicinamento dei tifosi è fondamentale, grazie a De Laurentiis. Sulla formazione dico…”

Il tecnico Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, il giorno prima di Napoli-Milan. Tanti i temi trattati, ecco le sue parole:

“Ho in mente la formazione anti Milan ma è ovvio che poi devo vedere i calciatori in campo. Il match con il Verona? Mi aspettavo un match difficile, non siamo riusciti a trovare spazi tra le linee. L’ingresso di Osimhen ha dato una vampata di entusiasmo”.

Il rapporto con i tifosi? Spalletti ha spiegato: “Quella è una cosa fondamentale per noi. Quando ho visto che c’è stato il riavvicinamento sono stato felicissimo, è stato merito di De Laurentiis. Io dico che privare i nostri calciatori dell’affetto e dell’amore dei tifosi, che fanno fatica tra l’altro a mantenere nascosti, era ingiusto. Ora che siamo tutti dentro questa voglia di amore per il Napoli diventa tutto più facile per noi”.