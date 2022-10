Spalletti in conferenza: “I cambi hanno fatto la differenza. Meret? Un erroretto ma è un grande portiere”

Una vittoria importante e tre punti soffertissimi nel match valido per la decima giornata di Serie A tra Napoli e Bologna. Gli azzurri tornano in vetta alla classifica ed il tecnico Luciano Spalletti ha parlato cosi in conferenza stampa:

“Cambi decisivi? Si, è cosi perchè hanno evidenziato che anche i titolari del secondo tempo fanno la differenza. Siamo gli stessi dello scorso anno come numero, ma con un anno di esperienza in più. Entrando bene nella ripresa i ragazzi hanno approfittato del rapporto freschezza contro fatica”.

Poi ha proseguito: “Siamo stati molto bravi nell’andare a prenderli, ma a volte abbiamo attuato una pressione eccessiva e loro ne hanno approfittato. Noi volevamo però questa partita a tutti i costi, stiamo imparando a capire le nostre qualità e quando lo dimentichiamo sono i tifosi a ricordarcelo. Appena si abbassa il ritmo i tifosi ci aiutano e ci sostengono”. Poi ha proseguito: “Queste gare lo scorso anno non si vincevano? Secondo me anche lo scorso anno, può succedere di vincere gare allo scadere, sono cose che fanno parte del campionato. Quello che trasmette più forza è la continuità di atteggiamento, al di là dell’episodio e del match odierno.

Il tecnico ha continuato: “Loro hanno segnato su un erroretto di Meret, ma ci sono voluti due mesi per veder un errore del nostro portiere. significa che abbiamo un grandissimo portiere. Fare un erroretto contro le squadre con cui abbiamo giocato noi, ci vogliono giornalisti bravi a non mettere in mezzo queste cose ca**o”.

Infine su Ndombele: “Ha grandi strappi ed ha fatto bene, un lavoro di gran qualità poi se dopo sessanta minuti cala si può sostituire…”