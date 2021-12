Spalletti nel post-partita: “Grande vittoria contro una grande squadra. Il Vesuvio oggi era nel nostro atteggiamento”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato a DAZN dopo la vittoria sul Milan. Ecco quanto evidenziato da “IamNaples”:

“Siamo soddisfatti per la vittoria. Con Giroud e Ibra hanno fatto valere la fisicita’ e siamo stati costretti a faticare un po’ di piu’. Avremmo potuto riorganizzare meglio le ripartenze con i piccoletti e non ci siamo riusciti. La fisicita’ nel calcio fa la differenza. Abbiamo giocato da grande squadra contro un grande avversario. Petagna? Forse avrei potuto lasciarlo in campo, ma gli sono venuti due volte i crampi. Se riuscivi a organizzare una costruzione dal basso ok, altrimenti ti serve Petagna tutta la vita. Con Ounas abbiamo cercato di tener palla e ripartire per far male all’avversario. Loro si sono un po’ aperti per giocare le palle lunghe sul fronte offensivo e gli mancava un po’ di forza al centro. Juan Jesus e Rrahmani sono stati bravissimi. La partita l’abbiamo tenuta in mano abbastanza bene. Non era facile controllare Ibra. Lobotka ci ha dato una mano nello stretto. A volte la maglia diventa di piombo. Alcune partite le abbiamo perse immeritatamente. Le scarpe da calcio? Volevo giocare anche io. Questa volta il Vesuvio non e’ stato solo una cartolina di Napoli, ma l’atteggiamento nostro che ha fatto la differenza”.