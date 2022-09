Spalletti: “Osimhen ha un problema muscolare, salterà qualche partita”

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida contro il Liverpool. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Bisogna essere lucidi, abbiamo fatto il Napoli contro una grande come il Liverpool, dietro un risultato di questo genere c’è la gioia di un’intera città che vive con grande entusiasmo queste situazioni. Domani poi dobbiamo rifare di nuovo il Napoli, se sei di questo livello qui lo devi essere anche quando vinci la partita, bisogna avere gli atteggiamenti di chi riesce a stare a questi livelli. Quando si fa questo lavoro, si è sempre condizionati dalle pressioni che subiscono gli altri. Stasera tutti ti guardano, abbiamo fatto grandi partite anche nella scorsa stagione, non riconosciute come stasera, è una conseguenza di quello che abbiamo fatto lo scorso anno. Si va a lavorare con più tranquillità, ma bisogna fare il Napoli anche domani. Vado a lavorare organizzando l’allenamento, se metti il passo ben allineato quello successivo viene bene, è una cosa che arriva conseguentemente. Quando s’allenano bene e sono interessati tutti insieme, uniti nel darsi una mano, le prestazioni e i risultati arrivano. Klopp conosce bene il Liverpool, è uno dei più grandi allenatori, molti vanno a vedere le partite dei Reds e a tagliare clip. Abbiamo reagito nella maniera corretta, abbiamo avuto delle possibilità non sfruttate. La partita di sabato racconterà altre cose, contro il Lecce non abbiamo fatto il Napoli, così si capisce qual è il tuo livello. C’è stato un momento della gara in cui tutti davano la palla al portiere perchè avevamo fatto già due gol, nel seguito faremo altre considerazioni. Osimhen? Sabato non la gioca di sicuro, ha un problema muscolare, forse anche qualcuna di quelle in seguito”

Dal nostro inviato al Maradona Ciro Troise