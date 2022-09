Spalletti a SKY: “L’anno scorso abbiamo giocato partite migliori, le sostituzioni si fanno”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo la vittoria, per 4-1, contro il Liverpool.: “Io mi aspetto di vedere i miei ragazzi fare la partita per 90 minuti e il resto viene di conseguenza. Non si può prevedere il risultato, ma provi a credere di poter fare una prestazione importante. Quando hai palla da dietro bisogna costuire le azioni dal basso, cercare di attaccare la profondità e tutte quelle cose che gli azzurri fanno molto bene. I cambi di gioco non ti danno la possibilità di recuperare le posizioni, magari questa è una cosa da imparare. Attraverso queste vittorie si può far capire ai giocatori che sono sulla strada giusta. Quando analizzeremo la partita, capiranno che stiamo facendo il percorso giusto perché stasera abbiamo fatto il Napoli contro una squadra forte come il Liverpool. Se vuoi indossare questa maglia, devi sempre “fare il Napoli”, anche nei momenti in cui ci pressavano mi è piaciuto vedere lucidità e volontà invece di ansia. Kvaratskhelia? Non voglio fare forzature, tutti hanno giocato bene, ad esempio per me Rrahmani ha fatto una grandissima partita perché la difesa sul trequartista è stata ottima e creava superiorità numerica sia in fase difensiva che in quella offensiva. Kim e Rrahmani semplicemente mostruosi stasera. Anche il centrocampo ha giocato bene, ma la partita la vince la squadra, non il singolo. Il mio miglior Napoli? No, a volte abbiamo giocato anche meglio nello scorso anno”.