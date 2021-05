Spezia-Napoli 1-4, le pagelle di IamNaples.it: incontenibile Osimhen

Netto successo per il Napoli nella trasferta spezzina grazie ad una grandissima prova di Osimhen, autore di una doppietta, a cui si aggiungono i gol di Zielinski e Lozano. Una buona prova per l’intera squadra azzurra che, ora più che mai, ha il destino Champions nella sue mani.

Meret: non corre particolari rischi nel primo tempo, a parte il gol su cui comunque può davvero poco. Qualche sbavatura nella comunicazione con i due centrale, ma nulla di disastroso. VOTO 6

Di Lorenzo: lascia troppo spazio a Marchizza sul cross del 3-1. A parte questa sbavatura, che nulla costa nel risultato finale, offre una buona prova sia in copertura che in sovrapposizione. VOTO 6,5

Manolas: nell’inedita coppia con Rrahmani tocca a lui guidare la difesa. Lo Spezia non si fa vedere tanto spesso dalla sue parti, ma quelle poche volte che porta una minaccia seria, riesce a disinnescarla al meglio. VOTO 6,5

Rrahmani: poco attento su Piccoli in occasione del gol, per il resto una prova con pochi errori e tnta sicurezza. Prende bene le misure agli avversari e contiene al meglio le seppur poche minacce spezzine alla porta azzurra. VOTO 6,5

Hysaj: il giallo dopo soli 6’ condiziona la sua partita. Costretto a tirare indietro la gamba riesce comunque a portare a casa una prova sufficiente. VOTO 6 (dal 69’ Mario Rui: un recupero su Saponara e poco altro nei suoi 20’ in campo. VOTO 6)

Fabian: qualche errore di troppo in fase di appoggio, fortuna che lo Spezia non ne approfitti. Carbura con ritardo rispetto ai compagni di squadra. Non è certamente tra le migliori prove stagionali, ma riesce comunque a portare a casa la sufficienza. VOTO 6

Demme: lo Spezia prova a pressarlo per metterlo in difficoltà, ma lui si destreggia egregiamente. Riesce a smistare palloni con discreta abilità e mette al servizio della squadra un gran lavoro di interdizione (anche se con qualche fallo di troppo). VOTO 6,5

Politano: le sue accelerazioni mettono in difficoltà la difesa spezina. A volte fa tutto bene, tranne la conclusione. Sulla coscienza un clamoroso gol sbagliato. VOTO 6 (dal 76’ Lozano: entra e trova il gol. VOTO 6,5)

Zielinski: lo Spezia colpevolmente gli lascia troppo spazio e lui li punisce al quarto d’ora di gioco. Costantemente spina nel fianco per i liguri offre un ottimo giro palla. Nella ripresa sembra leggermente stanco. VOTO 7 (dal 60’ Mertens: entra e si fa male alla caviglia SV. Dal 76’ Elmas: SV)

Insigne: corsa, copertura, passaggi precisi e tante idee. La prestazione di Insigne è di buonissimo livello. Manca solo il gol, ma non è un problema. VOTO 7

Osimhen: un grandissima prova per l’attaccante nigeriano. Gol, assist e fare reparto. Dopo la prova di oggi viene in mente un solo pensiero: peccato non averlo avuto per tutta la stagione. (dal 84’ Petagna: SV)

Gattuso: lo Spezia concede spazi e non è attento, ma Gattuso si vede che ha preparato bene la partita. Il Napoli corre, crea, sa cosa fare in campo. La squadra è con lui e si vede. La corsa Champions, dopo oggi, è tutta nella sue mani. VOTO 7

Servizio di Giancarlo Di Stadio