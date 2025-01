Sportitalia – Napoli, nessun accordo per Comuzzo: le ultime

Il giornalista Alfredo Pedullà, esperto di mercato Sportitalia, scrive sul suo sito alfredopedulla.com: “Il Verona ha preso Nicolas Valentini dalla Fiorentina. Operazione conclusa pochissimi minuti fa, prestito secco. Una notizia che avevamo anticipato ieri, a prescindere dal trasferimento di Ghilardi in viola. Valentini era stato seguito dall’Hellas prima che decidesse, la scorsa estate, di accettare la proposta viola a pochi mesi dalla scadenza del contratto. Come detto, per ora non entra Ghilardi nell’operazione, il centrale del Verona è legato all’eventuale cessione di Comuzzo al Napoli, per il momento non ci sono accordi visto che la Fiorentina continua a chiedere 35 milioni più 5 di bonus”.