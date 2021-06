Il rinnovo di Fabian Ruiz è oggetto di discussione in casa Napoli. Come riporta Tuttosport il giocatore vuole un rinnovo che lo porti all’ingaggio di Dries Mertens e Lorenzo Insigne, ma la società azzurra non ci sta e rilancia chiedendo di portare offerte per il suo cartellino.

Questa estate verrà valutato il suo futuro.