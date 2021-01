Udinese-Napoli, le probabili formazioni: 4 cambi per Gattuso, c’è Rrahmani

Il Napoli cerca il riscatto dopo la sconfitta contro lo Spezia sul campo dell’Udinese che ha portato a casa tre punti nelle ultime cinque partite, in virtù dei pareggi contro Crotone, Cagliari e Bologna e delle sconfitte incassate da Benevento e Juventus. Tornano in gruppo Demme, Mertens e Koulibaly ma solo il tedesco è utilizzabile per un ampio spezzone a gara in corso, Kalidou potrebbe trovare spazio nei minuti finali per abituarsi al rientro in campo poi contro Empoli e Fiorentina, con la Supercoppa contro la Juventus all’orizzonte. Mertens sta meglio ma a differenza di Demme e Koulibaly non ha svolto mai allenamento in gruppo con i compagni, è ad Udine per vivere l’atmosfera del gruppo, dare anche così il suo contributo ma difficilmente troverà spazio. Tra i convocati anche Cioffi, esterno offensivo classe 2002 della Primavera del Napoli, per la terza volta consecutiva.

Gattuso pensa a quattro cambi di formazione: debutto da titolare per Rrahmani

Rispetto all’undici contro lo Spezia, Gattuso è pronto a realizzare quattro cambi di formazione. In porta tornerà Meret al posto di Ospina ma le novità più importanti riguardano la difesa. A sinistra Hysaj prende il posto di Mario Rui e in mezzo c’è il debutto da titolare di Amir Rrahmani che finora ha totalizzato solo tre minuti nella trasferta di Cagliari. Dovrebbe essere escluso Maksimovic dopo gli errori commessi nelle ultime partite. Completeranno la linea difensiva Di Lorenzo a destra e Manolas al fianco di Rrahmani.

Demme è pronto a strappare uno spezzone di gara nella ripresa ma con un solo allenamento in gruppo sarebbe un azzardo schierarlo dal primo minuto, la mediana resterà invariata rispetto a Napoli-Spezia. Ci saranno Fabian Ruiz e Bakayoko ad agire davanti alla difesa, mentre in attacco anche è previsto un cambio.

Lozano tornerà sulla zona destra dell’attacco, con Politano che si candida ad essere un’arma a gara in corso, Petagna nel ruolo di centravanti dopo che contro lo Spezia aveva indirizzato la partita con il gol del vantaggio prima che il Napoli subisse l’incredibile rimonta ligure. Zielinski agirà tra le linee con Insigne pronto sulla fascia sinistra a trascinare gli azzurri ad aprire gli spazi contro il muro che predisporrà Gotti. L’Udinese non ha recuperato neanche Deulofeu, dopo l’infortunio di Pussetto si è fermato anche Forestieri. Ci sono solo Lasagna e Nestorovski, l’Udinese pensa al 3-5-1-1 per chiudere gli spazi con la densità in mezzo al campo e la palla in verticale per Lasagna con l’obiettivo di risalire il campo.

Lasagna guiderà l’attacco con Nestorovski come alternativa in panchina, il pupillo del direttore sportivo Giuntoli proverà anche a muoversi per favorire gli inserimenti di De Paul e Pereyra.

A cura di Ciro Troise