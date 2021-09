UFFICIALE – Amichevole Napoli-Benevento lunedì 6 settembre: il comunicato

La notizia ha cominciato a circolare nei giorni scorsi e oggi è arrivata l’ufficialità: Napoli e Benevento si affronteranno in un’amichevole lunedì 6 settembre alle ore 21 allo stadio Diego Armando Maradona. L’ingresso sarà aperto a tutti al prezzo simbolico di 1,5 euro (costo necessario per gli oneri amministrativi), prezzo valido per tutti i settori.

A renderlo noto è stato il club azzurro attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale. Per chi non potesse essere presente allo stadio, l’incontro sarà trasmesso gratuitamente, in diretta sia su Sky Sport Uno che su Sky Sport Calcio (per gli abbonati Sky), ed anche su Ottochannel, 696 del Digitale Terrestre.