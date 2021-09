Infortunio Meret, De Nicola: “Circa un mese e mezzo per il recupero. Ospina riuscirà a giocare con la Juventus”

Il campionato di Serie A è appena iniziato e il nuovo Napoli targato Luciano Spalletti deve fare già i conti con due assenze importanti, quella di Osimhen (squalificato per due giornate, si attende l’esito del ricorso la prossima settimana) e del portiere titolare Alex Meret. L’estremo difensore azzurro, infortunatosi nell’uscita tanto discussa contro il Genoa che ha portato al gol di Pandev poi annullato, ha rimediato la frattura frattura dell’apofisi trasversa di sinistra della terza e quarta vertebra lombare.

🔵 L’esito degli esami dopo la brutta botta alla schiena rimediata contro il Genoa 👇🏻#Merethttps://t.co/FWOezzTH8B via @iamnaples — IamNaples.it (@Iamnaples) September 1, 2021

Una brutta tegola per gli azzurri in vista del big-match contro la Juventus, considerando che Ospina rientrerà giusto in tempo dagli impegni con la Colombia. Sui tempi di recupero previsti per Meret si è espresso l’ex medico sociale del Napoli Alfonso De Nicola, intervenuto a “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss: “Infortunio Meret? Poverino, capitano tutte a lui… Un motivo dev’esserci. La frattura di per sé non è importante perché non riguarda il corpo vertebrale. La cosa è abbastanza risolvibile e tranquilla, a meno che non ci siano complicanze.

La fascetta articolare serve e se c’è una frattura vuol dire che è stata forzata. È caduto male e la vertebra ha fatto un movimento che non doveva fare. Dalla fattura si recupera in un mese, un mese e mezzo. In caso di complicanze poi il discorso cambia. Ovviamente dovrà restar fermo. Ospina? Conoscendolo, per come è tranquillo e sereno, ce la farà a tornare venerdì dagli impegni con la Colombia e giocare sabato col Napoli“.