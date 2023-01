RILEGGI LIVE – Under 16, Ternana-Napoli 5-1 (20′ pt Zakaria, 9′ e 26′ st Turella, 20′ Giglio, 31′ st Pierdomenico, 37’st Mamadi), brutto ko per gli azzurrini

40′ Finisce il match

37′ Ancora gol Ternana, stavolta con Mamadi’

31′ Ancora gol della Ternana: va a segno il neo entrato Pierdomenico.

26′ Gol della Ternana: umbri a segno su rigore con Turella.

20′ Gol Napoli: gli azzurri accorciano le distanze con Giglio.

9′ Gol Ternana: uscita a vuoto di Petrone, ne approfitta Turella che insacca.

Inizia il secondo tempo

Entra Testa ed esce Arzillo.

SECONDO TEMPO

Match all’intervallo, finisce il primo tempo con gli azzurri in svantaggio.

20′ Gol Ternana: padroni di casa a segno con Zakaria.

15′ Zero tiri e zero occasioni in questo inizio gara.

9′ Match molto equilibrato in questi primi minuti di gara, le squadre si studiano.

1′ Inizia il match

PRIMO TEMPO

Le formazioni ufficiali del match:

TERNANA = Novelli, Benedetti, Cosmano, Neri, Pagliei, Scopigno, Trifelli, Montenegro, Zakaria, Ferlicca, Turella. PANCHINA: Giovannelli, Mamadi’, Goretti, Tofi, Bordi, Pierdomenico, Campi, Laoreti, De Santis. All. Caccavale

NAPOLI = Petrone, Lupacchio, F.Distratto, Cauteruccio, Enoghegase, D.Distratto, Arzillo, Picca, Napoletano, Giglio. PANCHINA: Giordano, Carofilo, Amendola, Cannavacciulo, Minopoli, Notaro, Testa, Esposito.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Ternana-Napoli, gara valida per l’undicesima giornata del girone C del campionato Under 16. Gli azzurrini nell’ultimo turno hanno battuto 3-0 il Modena, occupano il quarto posto in classifica a quattro punti dall’Empoli che è in seconda posizione. Le prime due vanno direttamente agli ottavi di finale, dalla terza alla sesta, invece, si passa per i play-off. La Ternana è sesta, occupa l’ultima posizione in classifica valida per andare oltre la regular season.