Under 17, Napoli-Sassuolo 2-2: le pagelle di IamNaples.it

L’Under 17 del Napoli agguanta in rimonta al 90′ il pareggio contro il Sassuolo con un rigore trasformato da Valentino. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

PUCA 6: Sui gol non può fare nulla, è attento nelle uscite e quando deve impostare il gioco con i piedi.

PUZONE 7: Segna la rete dell’1-2, fa una buona prestazione in entrambe le fasi, sia quella difensiva che offensiva.

GAMBARDELLA 5: Sbanda centralmente sulle percussioni con cross del Sassuolo che portano alle reti degli emiliani (Dal 1′ s.t. M.Esposito 6,5: Partita attenta, leggendo bene le situazioni, porta ordine nella difesa azzurra)

GAROFALO 5,5: Gioca sotto età e paga dazio, non è reattivo come dovrebbe sui cross che portano ai gol del Sassuolo, migliora nel corso della gara.

DE CRESCENZO 5,5: Va in ritardo in alcune situazioni, viene superato da Lattanzi in maniera troppo agevole nell’azione del secondo gol. (Dal 1′ s.t. Malasomma 6: Alza il livello d’iniziativa del Napoli sulla zona sinistra dell’attacco)

BORRELLI 6,5: Prende gradualmente possesso delle operazioni in mediana, nel primo tempo tenta anche la soluzione personale con dei tiri dalla distanza. Nella ripresa la crescita del Napoli passa anche per la sua capacità di velocizzare il palleggio e trovare degli spunti nell’asse in verticale con Borriello. (Dall’89’ Pinzolo s.v.: Circa sei minuti di gioco compreso il recupero, è troppo poco per meritare una valutazione)

D’ANGELO 6,5: Partita di grande sostanza, sacrificio, nella ripresa va a fare il terzino sinistro e lo fa bene, ottima la diagonale con il recupero al 57′ sulla ripartenza di Lattanzi.

BALLABILE 6,5: È vivace, produce tanto ma deve essere più lucido negli ultimi venti metri. Al 45′ spreca un’occasione importante vanificando un ottimo assist di Borriello, cerca troppo in alcune occasioni il rigore in situazioni in cui poteva far meglio. (Dal 75′ A. De Luca 6: Riesce ad avere un buon impatto sulla partita)

BORRIELLO 7,5: Il migliore in campo, anima della proposta offensiva del Napoli. Inventa due assist molto belli, uno per Ballabile al 45′ e l’altro all’88’ per Valentino.

DE CHIARA 5,5: Buona prova, cresce nella ripresa e spicca al 75′ l’assist per Ballabile nell’azione in cui l’esterno offensivo azzurro viene ammonito per simulazione. Ci aveva provato anche al 57′, soltanto l’intuizione di Piccolo aveva spento l’assist per Ballabile. Fallisce il rigore che poteva dare il 2-2 al 63′. (Dal 75′ Di Giovanni 6: Partecipa a quanto prodotto nel finale dal Napoli per arrivare al pareggio)

RAGGIOLI 6: Buon lavoro spalle alla porta, al 32′ forse poteva far meglio quando Viganò perde palla in uscita. Avrebbe meritato il rigore quando Macchioni lo aggancia al 19′. (Dal 75′ Valentino 6,5: All’88’ fallisce una grande occasione ma ha il merito di aver trasformato il rigore del pareggio mettendo in mostra freddezza).

GALIZIA 6,5: Buona prova del suo Napoli che concede poco e mette in mostra carattere e convinzione nelle proprie idee arrivando al pareggio dopo essere stato a lungo sullo 0-2. Se De Chiara avesse segnato il rigore del 2-2 al 63′, probabilmente poteva arrivare anche qualcosa in più del pari. Oltre alle due reti, ci sono almeno altre due palle-gol nitide costruite con fluidità di gioco.

Reti: 13′ Cardascio (S), 17′ Petito (S), 53′ Puzone (N), 90′ rig. Valentino (N).

NAPOLI: Puca, Puzone, De Crescenzo (46′ Malasomma), Borrelli (88′ Pinzolo), Garofalo, Gambardella (C, 46′ Esposito), Ballabile (75′ Di Giovanni), D’Angelo, Raggioli (75′ Valentino), Borriello, De Chiara (75′ De Luca).

A disposizione: Di Marzio, Sparavigna, Campanile.

Allenatore: Salvatore Galizia.

SASSUOLO: Viganò, Crosariol, Barani (67′ Benvenuti T), Pumo (57′ Beltrami), Macchioni, Piccolo, Frangella, Seminari (C), Lattanzi (67′ Fontanini), Petito, Cardascio.

A disposizione: Jashari, Benvenuti G, Mazzoni, Iodice, Marazzita, Ferrari.

Allenatore: Simone Pavan.

Arbitro: Sig. Palma di Napoli.

Assistenti: Sig. Ferraro di Frattamaggiore e Sig. Ferrara di Castellammare di Stabia.

Ammoniti: 15′ Borrelli (N), 33′ Viganò (S), 65′ Ballabile (N).

Espulsi:

Note: al 63′ Viganò (S) para un rigore.

Dai nostri inviati al Kennedy Ciro Troise e Francesco Russo