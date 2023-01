RILEGGI LIVE – Under 18, Samp-Napoli 1-3 (34′ Tortora; 48′ rig. Cuciniello; 82′ Galluccio; 86’ rig. Peluso)

Fine match

92’ – Espulso Bordin

86’ – TRIS DEL NAPOLI! Gol di Peluso su calcio di rigore

82′ – Gol della Sampdoria! Ha segnato Galluccio

71′ – Occasione per Di Lauro

70′ – Altra occasione per la Samp, cross dalle retrovie ma l’attaccante a tu per tu col portiere non aggancia

70′ – Altro palo per la Sampdoria

54′ – Palo della Sampdoria! Lo ha colpito l’ex Napoli Valisena su calcio di punizione, nativo di Salerno

48′ – GOOOOLL DEL NAPOLI! Ha segnato Cuciniello

48′ – Fallo di mano di un difensore della Sampdoria in area, rigore per il Napoli!

Inizia la ripresa

Fine primo tempo

34′ – NAPOLI IN VANTAGGIO! Ha segnato Tortora

Inizia il match

Formazioni ufficiali:

Sampdoria: 1 Scardigno, 2 Mosca, 3 Garrone, 4 Galluccio, 5 Silvestri, 6 Valisena (C), 7 Paccagnini, 8 Bordin, 9 Portaccio, 10 Meloni, 11 Porzi. A disp. 12 Moro, 13 Labrozzi, 14 De Simone, 15 Poerio, 16 Caporaso, 17 Gueye, 18 Albano, 19 Trimboli, 20 Mazzarello. All. Rizzolo

Napoli: 1 Pellino, 2 Romano, 3 Di Lauro, 4 Legnante, 5 Manzo, 6 De Luca, 7 Peluso, 8 Tortora, 9 Solmonte, 10 Cuciniello, 11 Lorusso. A disp. 12 Russo, 13 Cefariello, 14 Di Lorenzo, 15 Tuccillo, 16 Stasi, 17 Vigliotti, 18 Grieco. All. Tedesco.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Sampdoria-Napoli, gara valida per la quattordicesima giornata del campionato Under 18 girone A. È una sfida da bassa classifica, il Napoli, reduce da nove sconfitte consecutive (dieci nelle ultime undici), è penultimo con otto punti, la Sampdoria chiude la classifica con sei punti dopo il successo di domenica scorsa sul campo del Sassuolo. Gli azzurrini, invece, hanno perso in casa 3-2 contro la Roma capolista.