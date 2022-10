VIDEO – Frustalupi ad IamNaples.it: “E’ stata la nostra miglior partita. Su Alastuey dico che…”

Ecco le dichiarazioni di Nicolàò Frustalupi ai microfoni di IamNaples.it dopo la vittoria del Napoli Primavera contro il Bologna per 3-0: “Un nuovo campionato che inizia? Le prestazioni non sono state sempre negative , rispetto ai risultati. Per esempio, contro il Sassuolo meritavamo di più. Questa di oggi è stata la nostra miglior partita, anche perché il Bologna è forte, visto che ha cinque nazionali. Vittoria meritata, abbiamo avuto tante occasioni, sapendo che stiamo all’inizio e che la strada è ancora lunghissima. Bisogna andare avanti. Lotta ed intensità? Avevo chieste proprio queste cose qui, che ci erano mancate nelle altre gare. Sono molto contento, così come i ragazzi. Bene così. A cosa è dovuto questo cambio di marcia? I ragazzi adesso stanno meglio fisicamente, anche se queste gare così ravvicinate sono difficili da gestire. Inoltre, c’è stato il rientro di Hysaj. Il vantaggio ti aiuta sicuramente a fare meglio, mentre nelle altre gare gli episodi ci sono stati contrari. Debutto per Alastuey? Sicuramente, è un ragazzo molto interessante che ci può dare una mano, ma è in ritardo di condizione. Non ha giocato neanche un’amichevole questa estate, lo dovremo inserire piano piano in campionato, anche se ci sono tante gare. Se mi aspettavo una reazione da parte dei ragazzi dopo la sconfitta di martedì? Perdere non fa mai piacere, ma i ragazzi sanno che la Youth League è di un livello eccezionale. L’Ajax, inoltre, è la squadra più forte del girone. I ragazzi devono pensare a partita dopo partita, non ci dobbiamo abbattere nelle sconfitte, ma neanche esaltarsi dopo una vittoria. Bisogna stare calmi e già mercoledì dobbiamo cercare di fare il massimo. Alastuey dietro la punta come oggi o più basso? Lui mi ha detto che può fare entrambi, anche se preferisce più avanti. Per facilitarlo, l’ho messo nel ruolo dove lui pensava di poter fare meglio, perché gli piace stare vicino alla porta. Quando entrato noi ci difendevamo, e quindi non ha potuto mostrare le sue qualità. Può giocare comunque davanti alla difesa”.