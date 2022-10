VIDEO IAMNAPLES.IT – Under 17, Napoli-Pisa 1-3: Ecco gli highlights del match

UNDER 17 – Partita molto strana al Kennedy con il Napoli che gioca meglio del Pisa, ha tante occasioni ma non riesce mai ad essere incisivo. Il Pisa resta sempre sul pezzo e nelle pochissime occasioni che colleziona riesce a bucare la difesa dei partenopei. La squadra di mister Galizia continua a non vincere, un solo punto in classifica conquistato in virtù del pareggio in trasferta contro il Genoa ottenuto alla prima giornata di campionato.

Ecco gli highlights del match

A cura di Russo Francesco e Dario Gambardella