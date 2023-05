VIDEO IAMNAPLES.IT – Primavera 1, Napoli-Milan 1-1: Ecco gli highlights del match

Il Napoli Primavera ha pareggiato con il Milan per 1-1 nella 30esima giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION al centro sportivo G. Piccolo di Cercola. Azzurrini che passano dopo un quarto d’ora con una azione personale di Spavone che in progressione crossa per Rossi: destro da pochi metri, 1-0. Il Napoli tiene bene la pressione del Milan fino a 5 minuti dalla fine. Gioielli colpisce la palla con la mano in area. Rigore. Alesi tira, Boffelli respinge e ancora Alesi si ritrova il pallone per il tap in: 1-1.

Ecco gli highlights del match:

A cura di Russo Francesco e Ciro Troise