L’Under 17 del Napoli capitola in maniera pesante contro il Genoa nel match delle 10.30 al Centro Sportivo Kennedy. Azzurri che fino al 65esimo sono stati in partita e sfiorando in più occasioni il gol che avrebbe riaperto il match(partita sullo 0-2) ma in 3 minuti subiscono 2 gol con il Genoa che poi dilaga e segna addirittura 5 gol rendendo la sconfitta davvero eccessiva per quel che si è visto in campo.

Guarda gli highlights del match

A cura di Russo Francesco e Ciro Troise