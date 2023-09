Youth League, Sporting Braga-Napoli: le probabili formazioni

Dopo il brillante inizio della Primavera in campionato, con la vittoria contro il Palermo, gli azzurrini cominciano domani nel centro sportivo del Braga (calcio d’inizio alle 15) il percorso in Youth League, un’esperienza importante, formativa per una squadra che vuole innanzitutto ritrovare ciò che merita: il campionato Primavera 1. Sia per il regolamento che per la gestione delle forze visto che sabato ci sarà un’altra gara di campionato contro il Cosenza, Tedesco dovrebbe fare un po’ di rotazioni. I fuori quota classe ‘2004 possono essere schierati soltanto se hanno almeno due anni di militanza nel club d’appartenenza, Gioielli, infatti, può essere utilizzato a differenza di Rossi e Koffi. Nella lista dei 20 giocatori, quattordici almeno devono avere almeno due anni continui nel club d’appartenenza.

Lo Sporting Braga ha un meraviglioso centro sportivo e un vivaio di ottimo livello, quest’estate ha portato a casa anche un rinforzo dall’Italia: il difensore centrale Emanuele Granziera preso dall’Inter. Basta pensare alla folta presenza di giocatori del Braga nella Nazionale Under 19: il terzino sinistro Chissumba, il centrocampista capitano della Nazionale Vasconcelos, l’altro centrocampista Diego Rodrigues. L’allenatore Rui Duarte ha dichiarato che presenterà una formazione mista tra Under 19, 23 e squadra B.

È probabile che rispetto alla sfida contro il Palermo possano esserci quattro cambi, in difesa Mazzone per Gambardella, in mezzo al campo Noah Zola Mutanda Kasongo per De Chiara, davanti Vigliotti e Malasomma in luogo di Rossi e Koffi che non possono essere schierati in questa competizione.

Ecco le probabili formazioni:

SPORTING BRAGA: Amorim; Samuel Sousa, Noro, Nuno Matos, Chissumba; Barbosa, Sarmento; Furtado, Kelvin, Alex Sousa; Nuno Patricio. All. Rui Duarte

NAPOLI: Turi; Peluso, Mazzone, D’Avino, Di Lauro; Gioielli, Russo, Noah Zola Mutanda Kasongo; Vilardi, Vigliotti, Malasomma. A disp.: Pellino, De Luca, Stasi, D’Angelo, De Chiara, Lorusso, Raggioli. All. Tedesco

A cura di Ciro Troise