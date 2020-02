Cosa c’è da sapere per navigare il mondo delle scommesse live

Ipotizziamo questa situazione: siamo in un pub circondati da tantissimi amici, una gran bella compagnia, e stiamo per assistere a un match molto entusiasmante, potrebbe trattarsi sia di uno scontro al vertice del campionato italiano di Serie A che di una partita degli ottavi di Champions League. Siamo tutti molto carichi e facciamo i nostri classici pronostici su come andrà a finire o su chi segnerà il primo gol. Quale che sia la sensazione del gruppo, troviamo che questa sia molto diffusa: praticamente tutti la pensano allo stesso modo, a parte il bastian contrario della compagnia, e noi la vediamo esattamente come la maggioranza. Sarebbe bello poter scommettere qualche euro su quel mercato, purtroppo però le ricevitorie sono tutte chiuse.

Come si potrebbe ovviare al problema? Per fortuna Internet ci viene incontro, in questo (come in molti altri) casi: è proprio dalla rete, e dai principali bookmaker che hanno un dominio all’interno di essa, che arriva la risposta alla voglia di puntare una scommessa anche quando, fino a qualche anno fa, non si sarebbe proprio potuto fare. Stiamo parlando delle scommesse live. Dovete sapere, infatti, che questo genere di scommesse è avvicinabile per tutta la durata dell’incontro, come vedremo nelle prossime righe. Se invece avere già voglia di conoscere i migliori siti scommesse live, date un’occhiata a www.migliorsitoscommesse.net, un sito capace di elencarveli con dovizia di particolari. Per il resto delle informazioni generali, non vi resta che proseguire nella lettura!

SCOMMESSE LIVE: TANTI MERCATI, TANTE POSSIBILITÀ

Il campo delle scommesse live è sempre più in espansione. Ovviamente si tratta di un’usanza nata, come per le scommesse in senso generale, in Inghilterra, per poi essere espatriata fino al nostro Paese. Intendendo con “mercati” le diverse possibilità sulle quali è possibile scommettere (ad esempio Gol/No Gol, per dirne una) ecco che possiamo dire in tutta libertà che, per ogni incontro, ce ne sono una gran quantità: da Primo Marcatore a Rigore Sì/No, da prima espulsione a Gol nei prossimi cinque Minuti Sì/No. Ma pure possibilità più assurde, come Angolo al minuto 25. Un po’ di tutto, da mercati più generici e più semplici da azzeccare, a questioni spinose e per palati sottilissimi. Sembrerebbe si possa scommette su quasi tutto, in effetti, e -quel che più è impoortante- in qualsiasi momento della partita. Ovviamente più i minuti di gioco scorreranno sul cronometro, meno sarà possibile puntare: molti mercasti, giocoforza, sparirebbero dalle possibilità fisiche, oppure sarebbero davvero troppo penalizzanti per i bookmaker.