Primavera 1, Cagliari-Napoli 2-1: le pagelle di IamNaples.it

La Primavera del Napoli incassa la quinta sconfitta su sei di campionato, la sesta in otto gare ufficiali tra campionato e Youth League. Gli azzurrini perdono 2-1 sul campo del Cagliari nonostante un buon secondo tempo.

BOFFELLI 6,5: Sul primo gol deve far meglio, puntare come scelta a smanacciare il pallone, prova a bloccarlo, gli sfugge e segna il Cagliari. Si riscatta poi con tre parate di grande spessore.

BARBA 5,5: Dentro l’area è un po’ passivo in alcune occasioni come i suoi compagni di reparto, buono il lavoro fuori dall’area, più volte rompe la linea.

HYSAJ 5: Serve più personalità nelle fasi più complesse della partita, nel secondo tempo quando il Cagliari ripartiva con pericolosità, dentro l’area bisogna essere più cattivi.

OBARETIN 5,5: Nel secondo tempo fa da muro in più di un’occasione ma sotto il profilo del posizionamento, del baricentro, della tenuta difensiva può aiutare tutti a far meglio.

LAMINE 5,5: È vivace, propositivo, però, commette troppi errori sia nelle scelte che sotto il profilo tecnico, in situazioni in cui si poteva far meglio e creare degli sbocchi pericolosi. (Dal 68′ B0ni 5: Fa fatica nel ruolo di esterno destro, non riesce mai a proporsi con la dovuta qualità e incidenza)

IACCARINO 6,5: La luce del Napoli, crea tanti presupposti offensivi, fa girare il pallone con qualità e rapidità di palleggio, è sfortunato quando colpisce il palo con il suo diagonale dopo l’errore di Veroli. Può fare ancora meglio in certe scelte negli ultimi trenta metri ma è un giocatore fondamentale, prezioso.

GIOIELLI 6,5: Altra buona prova, la ciliegina sulla torta è il gol del momentaneo pareggio di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Altra prestazione di spessore a livello dinamico, nell’interdizione.

ACAMPA 5,5: Cerca di proporsi, senza palla si muove tanto ma non riesce a rendersi pericoloso e incisivo sulla corsia sinistra. (Dal 73′ Giannini 6,5: Entra benissimo in campo, impegna due volte Lolic. In una di queste situazioni, viene fuori il calcio d’angolo del gol di Gioielli)

SPAVONE 5,5: La circolazione di palla rapida e di qualità c’è ma è meno incisivo rispetto anche ad altre gare. (Dal 73′ De Pasquale 5,5: Non impatta sulla partita, cerca spazio e modo d’incidere ma non lo trova)

MARRANZINO 6: S’accende a tratti, colpisce una traversa con una delle belle giocate che riesce a produrre.

ROSSI 5,5: Combatte su tutti i palloni, anche in zone laterali, fallisce un’occasione clamorosa di testa dopo la traversa di Marranzino. Fa tutto ciò che può ma non ha tante occasioni utili.

FRUSTALUPI 5,5: Il primo tempo non va bene, il Napoli produce pochissimo, concede il gol e un altro paio di occasioni. La reazione della ripresa è l’unica nota positiva della giornata ma non basta, fa da contraltare l’atteggiamento passivo e anche sbandato in fase di non possesso. L’immagine del momento è nei tre minuti che passano dal gol di Gioielli a quello di Kourfalidis.

IL TABELLINO DI CAGLIARI-NAPOLI

Marcatori: Masala (C), Gioielli (N), Kourfalidis (C)

Cagliari(4-3-3): Lolic; Zallu, Palomba, Veroli, Idrissi; Mameli, Cavuoti, Caddeo; Masala(dal 58′ Kourfalidis), Griger, Vinciguerra(dal 89′ Deriu). A Disp.: Iliev, Arba, Coriano, Pintus, Sulis, Vitale, Belloni, Carboni, Conti, Konaté, Kosiqi, Pulina, Yanken. All.: Michele Filippi

Napoli(3-4-2-1): Boffelli; Hysaj, Barba, Obaretin; Lamine (dal 68′ Boni), Iaccarino, Gioielli, Acampa(dal 73′ Giannini); Spavone(dal 73′ De Pasquale), Maranzino(dal 89′ Russo); Rossi. A Disp.: Turi, Lettera, Pontillo, D’Avino. All.: Nicolò Frustalupi

Ammoniti: Palomba (C), Obaretin (N), Griger (C)

Arbitro: Sig. Andrea Ancora sez. Roma 1