Zambo Anguissa è intervenuto ai microfoni di DAZN:

“Sono molto felice per due ragioni: per il risultato perché era importante, ma anche per i miei compagni perché grazie a loro ho segnato questi gol. Ovviamente è bello segnare due gol. Ma il gol non è la cosa principale per me, l’importante è che la squadra vinca. Obiettivi stagionali? Pensiamo a vincere quante più partite. Messaggio nella mano? Ci sono i nomi della mia famiglia, la cosa più importante. La dedica è per loro.”