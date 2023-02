Primavera 1, Inter-Napoli: le probabili formazioni

Chi l’avrebbe mai detto che alla fine del girone d’andata l’Inter campione d’Italia sarebbe stata una rivale per la salvezza del Napoli classifica alla mano? Il calcio e soprattutto il campionato Primavera 1 così competitivo sorprende tutti e, quando s’avvicina l’ultima gara del girone d’andata, l’Inter ha un solo punto in più del Napoli, in zona play-out a pari punti con Milan e Atalanta. Il calcio d’inizio è in programma domani alle 13 (diretta televisiva su Sportitalia, testuale su IamNaples.it) al Konami Training Center di Milano.

L’Inter mercoledì giocherà anche i play-off di Youth League contro il Rukh Lviv, squadra ucraina che in Polonia affronterà la Primavera di Chivu ai play-off. Chi vince raggiunge le sedici squadre già qualificate agli ottavi di finale (avendo vinto il girone, c’è il Milan tra le italiane).

Chivu dovrebbe schierare l’Inter con il 4-3-3, Botis difenderà la porta, nella linea a quattro si muoveranno Dervishi, Di Pentima, l’ex Napoli Fontanarosa (cresciuto nel vivaio azzurro fino al compimento dei quattordici anni d’età) e Pelamatti, Kamate, Grygar e Martini agiranno in mezzo al campo. In attacco manca Zuberek, che ha rimediato un grave infortunio durante la finale di Supercoppa contro la Fiorentina), il tridente dovrebbe essere formato da Owusu, Esposito (talento stabiese fratello di Salvatore, ora allo Spezia, e Sebastiano, ceduto al Bari proprio negli ultimi giorni della sessione invernale di mercato) e Iliev. Zanotti e Valentin Carboni, aggregati costantemente alla prima squadra, non dovrebbero partecipare alla gara della Primavera contro il Napoli. Nel caso in cui, invece, dovrebbero esserci, Zanotti prenderà il posto di Dervishi nel ruolo di terzino destro e Valentin Carboni si muoverebbe da destra sul fronte dell’attacco al posto di Owusu.

Frustalupi ritrova Gioielli e conferma D’Avino al centro della difesa

Frustalupi dopo il pareggio contro l’Empoli ritrova Gioielli che era squalificato nell’ultima gara, si va verso la conferma di D’Avino, autore di buone prestazioni nelle ultime gare. Il sistema di gioco è il consolidato 3-4-2-1, in porta ci sarà Boffelli, Barba, D’Avino e Obaretin formeranno la difesa a tre, Marchisano e Acampa presidieranno le due corsie laterali, Gioielli e Alastuey fungeranno da riferimento per lo sviluppo del gioco in mezzo al campo, Sahli e Spavone si muoveranno tra le linee. L’ex Genoa è in crescita, le sue accelerazioni si stanno rivelando proficue, l’intelligenza tattica di Spavone è, invece, una garanzia. Il centravanti sarà Rossi con Pesce possibile soluzione a gara in corso, si è rivelata una scelta vincente contro l’Empoli. Sarà la prima partita nella Primavera del Napoli per Simone Bonavita, centrocampista classe ‘2004 preso in prestito con diritto di riscatto proprio dall’Inter per arginare la mancanza di Iaccarino che sarà ancora a lungo fuori per infortunio.

Ecco le probabili formazioni:

INTER (4-3-3): Botis; Dervishi, Di Pentima, Fontanarosa, Pelamatti; Kamate, Grygar, Martini; Owusu, Sebastiano Esposito, Iliev. All. Chivu

NAPOLI (3-4-2-1): Boffelli; Barba, D’Avino, Obaretin; Marchisano, Gioielli, Alastuey, Acampa; Sahli, Spavone; Rossi. A disp.: Turi, Hysaj, Giannini, Lamine, Boni, Bonavita, Marranzino, Koffi, Pesce. All. Frustalupi

A cura di Ciro Troise