Primavera 1, Napoli-Cagliari 1-0: le pagelle di IamNaples.it

La Primavera del Napoli, dopo due sconfitte consecutive, torna alla vittoria battendo 1-0 il Cagliari con un gol di Alastuey. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

BOFFELLI 6: Rischia con un’uscita goffa in cui perde il pallone ma poi riesce a rimediare strappando il pallone a Masala.

BARBA 7: Nel primo tempo è fondamentale il suo ripiego che spegne il contropiede di Masala, anche nella ripresa fa spesso la scelta giusta

HYSAJ 7: Prestazione autorevole sia nelle scelte difensive che nella guida del reparto arretrato.

D’AVINO 7: Gioca sotto età rispetto alla categoria ma non si nota affatto, si comporta da guida del reparto arretrato. Al 93′ è decisivo in una mischia ponendosi come schermo davanti alla difesa.

MARCHISANO 6,5: Uno dei migliori in campo, ha condotto tante transizioni, servito dei buoni cross come quello per il colpo di testa di Gioielli all’8′. (Dal 61′ Boni 6: Partita attenta, prima sulla fascia e poi in mezzo al campo quando subentra Lamine)

ALASTUEY 7,5: L’uomo partita. Ha segnato il gol-vittoria, poi ha colpito la traversa andando così vicino alla doppietta. La migliore prova da quando indossa la maglia del Napoli, da centrocampista totale, lavorando benissimo anche senza palla, nella fase di non possesso. (Dall’88’ Bonavita s.v.: Entra per combattere nel finale, ha troppo poco tempo a

GIOIELLI 6,5: In un paio di situazioni, ha l’occasione per far gol di testa ma la spreca, sia nel primo che nel secondo tempo. Il conta-chilometri è impazzito, recupera palloni, li sporca, legge linee di passaggio. Un’altra prestazione di sostanza per il mediano azzurro.

ACAMPA 6,5: È in crescita rispetto alle ultime gare, assicura accelerazioni, si rende protagonista di alcune transizioni, deve far meglio nella pulizia tecnica delle scelte finali. (Dall’88’ Giannini s.v.: Ha poco tempo a disposizione per meritare una valutazione seria)

SPAVONE 6,5: Ha il merito di battere il calcio d’angolo valorizzando uno schema provato in allenamento. Buona prova anche se nella ripresa cala un po’ alla distanza. (Dall’80’ Lamine 6: Uno spezzone di sacrificio, applicazione difensiva, corsa, dinamismo)

SAHLI 6,5: Cala alla distanza ma complessivamente la prova è buona, anche quando viene spostato al centro dell’attacco. All’85’ sfiora anche il gol con un tiro che termina alto sopra la traversa.

PESCE 6,5: Non riesce ad avere occasioni ma fa salire la squadra, lavora tanto con il gioco aereo, con il supporto ai compagni di reparto. (Dal 61′ Koffi 6: Buon impatto sulla gara, prova a dare il suo contributo)

FRUSTALUPI/DI VICINO 6,5: Frustalupi era squalificato, in panchina ha guidato i ragazzi il vice Giorgio Di Vicino. Il Napoli ha rimesso in campo le qualità come lo spirito di sacrificio, l’applicazione e anche un pizzico di qualità rispetto ad altre prestazioni.

A cura di Ciro Troise