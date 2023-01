Primavera 1, Napoli-Empoli: le probabili formazioni

La Primavera del Napoli torna in campo dopo due sconfitte consecutive: la beffa subita nel recupero a Firenze in campionato e il ko ai quarti di Coppa Italia contro la Roma. A Cercola arriva l’Empoli di Buscè, il calcio d’inizio è alle 14 (diretta televisiva su Sportitalia, testuale su IamNaples.it). Ora c’è soltanto il campionato, con la missione complicata di portare a casa la salvezza. Il Cesena soltanto sembra spacciato, le altre quando sta per terminare il girone d’andata sono tutte in pochi punti. La giornata in corso finora ha registrato il successo della Sampdoria sul campo della Fiorentina mentre la sconfitta dell’Atalanta in casa contro il Lecce manda anche i bergamaschi in piena bagarre tra le ultime due posizioni della classifica che costano la retrocessione diretta mentre il terzultimo e il quartultimo posto impongono la strada del play-out.

L’Empoli è a quota ventuno punti, cinque in più del Napoli, nell’ultimo turno ha battuto 2-0 il Cesena fanalino di coda. Se il Napoli dovesse battere i toscani, spingerebbe nella battaglia a difesa della categoria un’altra rivale. Buscè deve rinunciare a Casadei e Bonassi infortunati, può contare anche sul difensore classe ‘2004 Guarino che spesso è nella prima squadra di Zanetti, è stato in panchina l’8 novembre scorso al Maradona in Napoli-Empoli 2-0. In porta ci sarà Fantoni, Boli e Angori saranno i due esterni della linea difensiva, la coppia centrale vedrà tra i protagonisti Marianucci e Guarino, Seck e Fini le due ali del 4-4-2 con Ignacchiti e Kazmarski in mezzo al campo. La coppia d’attacco sarà composta da Ekong e Nabian.

Frustalupi deve rinunciare allo squalificato Gioielli, un punto fermo della Primavera azzurra. Centrocampista dinamico, di sostanza, che si è fatto apprezzare anche per gli inserimenti sotto porta come dimostrano i cinque gol stagionali.

In porta ci sarà Boffelli, in difesa lavoreranno Barba, D’Avino e Obaretin, Hysaj dovrebbe parEtire dalla panchina. Marchisano e Acampa agiranno da esterni, Spavone e Alastuey saranno i punti di riferimento in mezzo al campo con Sahli e Boni tra le linee a supporto di Rossi.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-2-1): Boffelli; Barba, D’Avino, Obaretin; Marchisano, Spavone, Alastuey, Acampa; Sahli, Boni; Rossi. A disp.: Turi, Giannini, Hysaj, Lamine, Lettera, Mutanda Kasongo, Marranzino, Russo, Pesce. All. Frustalupi

EMPOLI (4-3-3): Fantoni; Boli, Marianucci, Guarino, Angori; Seck, Ignacchiti, Kazmarski, Fini; Ekong, Nabian. All. Buscè