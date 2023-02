Primavera 1, Napoli-Frosinone 0-1: le pagelle di IamNaples.it

La Primavera del Napoli subisce un’altra sconfitta nel finale, contro il Frosinone dopo una buona gara cade all’86’ per un gol di Pera. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

BOFFELLI 5,5: Fa una buona parata sul colpo di testa di Maura ad inizio ripresa, sul gol di Pera, però, può far meglio sul primo palo.

BARBA 6,5: Buona prova, fa spesso la scelta giusta sia nei tempi e nei movimenti in copertura che nel far partire l’azione dal basso.

HYSAJ 6,5: Prestazione importante per gran parte della gara, forse può far meglio nella prima scalata difensiva in occasione del gol di Pera.

OBARETIN 6: Partita semplice, efficace, essenziale, fa bene il suo lavoro senza strafare, forse potrebbe avere un po’ di coraggio in più nell’impostazione del gioco.

BONI 5,5: Non è il suo ruolo, si vede nel primo tempo quando manca proprio l’ampiezza a destra. Qualche buono spunto venendo dentro al campo ma è troppo poco. (Dal 59′ Marchisano 6,5: È una risorsa sulla fascia destra, attacca tanto e crea varie situazioni molto importanti compreso un tiro-cross che impegna Palmisani)

ALASTUEY 6: Viene coinvolto troppo poco, quando avviene ha delle belle intuizioni come un assist ad Acampa in cui è bravo Palmisani in uscita. Nella ripresa fallisce un’occasione da buona posizione.

GIOIELLI 6: Solito lavoro nel rompere il gioco altrui e ripartire, deve essere più feroce nel rientro sul gol di Pera. Era un’azione abbastanza prevedibile.

ACAMPA 6: Cresce nel corso della ripresa, nel primo tempo può far meglio tecnicamente. (Dall’84’ Giannini s.v.: Solo dieci minuti più recupero per l’esterno sinistro del Napoli, è troppo poco per meritare una valutazione seria)

SAHLI 5,5: Fa fatica nel ripartire, è meno incisivo rispetto ad altre gare, forse inizia a sentire il peso di un po’ di stanchezza.

ROSSI 5,5: Spreca due occasioni clamorose, una al 4′ e al un’altra al 63′, sono situazioni che pesano nell’economia della partita. (Dal 65′ Koffi 6,5: Cambia la partita, introduce vivacità, salta l’uomo e produce situazioni interessanti per i compagni di squadra)

FRUSTALUPI 5,5: La squadra è protagonista di una buona prova, spreca tante occasioni importanti ma forse era più opportuno una gestione diversa delle sostituzioni sfruttando i tre slot per fare più cambi. Negli ultimi dieci minuti il Napoli ha perso freschezza a livello offensivo e il Frosinone ne ha approfittato.

Ecco il tabellino del match:

MARCATORI: 87′ Pera (F)

NAPOLI: Boffelli, Barba, Hysaj, Obaretin; Boni (dal 59′ Marchisano), Alastuey, Gioielli, Acampa (dall’84’ Giannini); Spavone, Salhi; Rossi (dal 59′ Koffi). A disp. Turi, Pesce, Castorina, Mutanda, Sequino, Marranzino, D’Avino, Russo, Nosegbe, Bonavita Lamine (all. Frustalupi).

FROSINONE: Palmisani, Pahic, Maura (dall’81’ Macej), Maestrelli, Rosati (dal 59′ Ferrieri); Milazzo (dall’81’ Pera), Peres, Cangianello; Afi (dal 59′ Voncina), Selvini, Condello (dal 73′ Pozzi). A disp. Di Chiara, Jirillo, Stefanelli, Zettera, Gomis, Gozzo, Stazi (all. Gorgone).

ARBITRO: Sig. Domenico Leone sez. di Barletta

AMMONITI: Rosati (F)

A cura di Ciro Troise