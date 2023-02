Empoli-Napoli 0-2, le pagelle di IamNaples.it: Osimhen feroce, sciocchezza di Mario Rui

Il Napoli trionfa al Castellani contro l’Empoli a sei anni dal primo e ultimo successo, nel 2017. Un 2-3 firmato da Lorenzo Insigne e Dries Mertens. Con quella di stasera, è la seconda vittoria su quattordici precedenti. Uno 0-2 mai in discussione, arrivato grazie all’autogol di Ismajli e alla rete di Victor Osimhen. Risultato che poteva essere ancora più ampio, evitato dalle ottime parate di Vicario. La prestazione è stata superba da parte di tutti i giocatori impiegati da Luciano Spalletti, l’unica macchia è l’espulsione di Mario Rui per un fallo di reazione. Le pagelle di IamNaples.it.

Meret 6,5: L’anno scorso giocò la peggior partita della sua carriera contro l’Empoli, oggi si è ripreso definitivamente ciò che gli spettava. Bene con i piedi, tra i pali e nelle uscite e quinto clean sheet consecutivo tra Serie A e Champions.

Di Lorenzo 7: Un’altra grande prestazione per un terzino che terzino vero e proprio non è. Quando si lancia in avanti si crea quel triangolo sulla trequarti con Anguissa e Lozano che crea sempre pericoli in seguito a cross sul fondo o passaggi filtranti verso Vicario.

Rrahmani 6,5: Meno appariscente di Kim, ma lui resta un pilastro, sempre puntuale e preciso in ogni chiusura ed efficacie nei rinvii per Osimhen.

Kim 7: “Kim Kim Kim” si sente ormai in ogni stadio d’Italia e d’Europa a ogni chiusura del difensore. Ha una capacità di percepire il pericolo fuori dal normale, non lascia niente all’avversario e quando sbaglia cerca sempre di recuperare.

Mario Rui 5: Bene fino all’espulsione come tutti, ma il fallo di reazione su Caputo rischia di compromettere non solo questa partita, ma anche le prossime. E’ un calciatore molto istintivo, probabilmente sa di aver sbagliato e colpevolizzarlo non porta benefici. Ma non è nuovo a queste situazioni. Dal 70′ Olivera 6: Difende ottimamente dal suo lato nei 20′ finali e non rischia mai alcunché, fraseggia bene coi centrocampisti e ogni tanto si sgancia anche in avanti.

Anguissa 7: Quando gioca sembra quasi irridere gli avversari dalla superiorità assoluta che riesce a trasmettere ogni volta che riceve e tocca il pallone. Sfiora il gol con un bel tiro dalla distanza e si inserisce molto senza palla, mettendo in apprensione difesa e centrocampo. Dal 92′ Ndombele s.v.

Lobotka 7: Non ci sono aggettivi per descriverlo, l’unico modo per fargli perdere il pallone è che l’arbitro non fischi fallo quando l’avversario gli fa perdere l’equilibrio mettendogli le mani addosso. E’ sempre puntuale nelle coperture, una velocità, una tecnica e forza nelle gambe fuori dal normale.

Zielinski 7: E’ suo il pallone messo in mezzo che causa l’autogol di Ismajli che sblocca la partita. Tante giocate di qualità in un ambiente che lo ha fatto crescere, così come a Di Lorenzo e Mario Rui. Nello stretto si sente come se fosse a casa e può dare sfogo alla sua maestria. Dal 92′ Gaetano s.v. Da sottolineare l’occasione da gol nel finale che poteva chiudere il cerchio di una bellissima storia.

Lozano 6,5: Un’altra prova positiva per il messicano, mette tantissimi cross per Osimhen. In velocità è come se avesse il motorino e non lo prendono mai, anche quando punta il diretto avversario e serve gli inserimenti di Di Lorenzo.

Osimhen 7,5: Anche l’Empoli paga la tassa Osimhen, poteva siglare la doppietta negata però da Vicario e anche dal fuorigioco. Instancabile, da solo tiene tutta la difesa di Zanetti in apprensione. Sempre più capocannoniere. Dall’84’ Simeone 6: Entra sempre con uno spirito ottimo, cerca sempre il tiro, ha fame di gol, gliela nega un’ottima parata di Vicario.

Kvaratskhelia 7: I due gol nascono dai suoi piedi. Pallone clamoroso per Zielinski per il successivo autogol di Ismajli, tiro violento che causa la respinta corta di Vicario e il gol di Osimhen. Poi tanti giochi di prestigio, Mago Kvara si diverte e fa divertire, sfortunato al momento del tiro che gli viene spesso ribattuto. Dal 71′ Elmas 6: Gioca bene a ridosso della prima punta, entra in una fase in cui la palla va gestita, ma lui affonda spesso e fa bene, perché è in palla e ha i numeri per mettere in difficoltà la difesa dell’Empoli.

Nico Bastone