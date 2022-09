Primavera 1, risultati e classifica: il Napoli al terzultimo posto

La Primavera del Napoli ha incassato una sonora sconfitta per 5-1 nell’ultimo weekend, domani affronta in trasferta il Glasgow Rangers in Youth League prima di una lunga sosta. Si tornerà in campo il 1 ottobre a Cagliari. Gli azzurrini sono terzultimi in classifica a quota tre punti in compagnia dell’Atalanta. Le ultime due retrocedono direttamente in Primavera 2, la terzultima e quartultima s’affrontano nel play-out. Ecco i risultati e la classifica:

ATALANTA-SAMPDORIA 2-1 RETI: 1 Vavassori (A), 37 De Nipoti rig. (A), 76 Montevago (S) FROSINONE-BOLOGNA 3-0 RETI: 22 Selvini, 88 Pera, 90+6 Voncina rig. HELLAS VERONA-JUVENTUS 1-1 RETI: 59 Bragantini rig. (V), 74 El Wafi aut. (J) LECCE-INTER 2-0 RETI: 60 Berisha rig., 78 Corfitzen MILAN-CAGLIARI 2-0 RETI: 32 Traore, 84 Longhi NAPOLI-ROMA 1-5 RETI: 2 Cherubini (R), 4 Barba aut. (R), 49 Obaretin (N), 56 Cassano (R), 67 Satriano (R), 86 Satriano (R) SASSUOLO-FIORENTINA 2-2 RETI: 34 Bruno (S), 51 D’Andrea (S), 73 Berti (F), 83 Distefano rig. (F) TORINO-CESENA 2-1 RETI: 38 Carlini (C), 56 Dell’Aquila (T), 84 Njie (T) UDINESE-EMPOLI 0-2 RETI: 44 Boli, 89 Indragoli

CLASSIFICA

CLASSIFICA P G 13 5 TORINO 11 5 JUVENTUS 11 5 FIORENTINA 10 5 ROMA 10 5 LECCE 10 5 FROSINONE 10 5 BOLOGNA 9 5 SASSUOLO 7 5 EMPOLI 6 5 SAMPDORIA 6 5 MILAN 4 5 HELLAS VERONA 3 5 CESENA 3 5 CAGLIARI 3 5 NAPOLI 3 5 ATALANTA 2 5 INTER 1 5 UDINESE

Prossimo turno: Cagliari-Napoli, sabato 1 ottobre