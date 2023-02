Primavera 1, Sassuolo-Napoli: le probabili formazioni

La Primavera del Napoli, dopo il successo di Cesena che l’ha portata fuori dalla zona play-out, cerca di ripetersi in trasferta contro un avversario molto più quotato come il Sassuolo (calcio d’inizio alle 13, diretta televisiva su Sportitalia, testuale su IamNaples.it) guidato da Emiliano Bigica che nella sua carriera da calciatore ha indossato anche la maglia del Napoli. All’andata il Sassuolo vinse 3-2, quei punti fanno parte del nutrito bottino di occasioni che gli azzurrini hanno sprecato nei minuti finali. Segnò Flavio Russo al 90′ il gol decisivo. Il Sassuolo è ottavo in classifica, ha trenta punti, ben dieci in più dei ragazzi di Frustalupi.

Gli emiliani sono reduci da una brutta sconfitta per 4-0 sul campo del Verona, in cui ha rimediato cartellini pesanti. Domani, infatti, mancheranno i due difensori centrali titolari: Loeffen, squalificato per somma d’ammonizioni, e Miranda che è stato proprio espulso sul campo del Verona. Questa situazione spalancherà le porte di una gara particolare ad Adrian Cannavaro, il figlio di Paolo, storico capitano del Napoli, protagonista di stagioni indimenticabili. Il Sassuolo gioca con il 4-3-1-2, in porta ci sarà Zacchi, portiere classe ‘2003 nel giro della Nazionale Under 20. Mandrelli e Pieragnolo sono i due esterni bassi, al centro della difesa ci saranno Cannavaro e Zaknic. Aboubakar, Casolari e Leone formeranno la mediana. Il trequartista è Kevin Bruno, uno dei talenti migliori del campionato Primavera 1. Si tratta di un ragazzo classe ‘2005 di grande prospettiva che, pur non facendo il centravanti di mestiere, è il capocannoniere del torneo con tredici gol, di cui solo due su calcio di rigore. Le due punte saranno Gori e Russo.

Frustalupi cambia solo il centravanti: Pesce in vantaggio su Rossi

Frustalupi fa poco turn-over rispetto all’impegno di martedì, ha in programma un solo cambio di formazione. Scalpita Pesce che è in vantaggio su Rossi, un ragazzo che facendo reparto da solo consuma tantissime energie. In porta ci sarà Boffelli, Barba, Hysaj e Obaretin formeranno il reparto difensivo. Boni, ancora adattato nel ruolo di quinto a destra, viene confermato con Acampa a sinistra. In mezzo al campo ci saranno Alastuey e Gioielli, Spavone e Sahli agiranno tra le linee a ridosso di Pesce.

Ecco le probabili formazioni:

SASSUOLO (4-3-1-2): Zacchi; Mandrelli, Cannavaro, Zaknic, Pieragnolo; Aboubakar, Casolari, Leone; Bruno; Gori, Russo. All. Bigica

NAPOLI (3-4-2-1): Boffelli; Barba, Hysaj, Obaretin; Boni, Alastuey, Gioielli, Acampa; Sahli, Spavone; Pesce. A disp.: Turi, D’Avino, Giannini, Lamine, Marchisano, Bonavita, Koffi, Rossi, Marranzino. All. Frustalupi

A cura di Ciro Troise