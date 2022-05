Primavera 1, Spal-Napoli 4-3: le pagelle di IamNaples.it

La Primavera del Napoli si è complicata la vita contro la Spal già retrocessa, in vantaggio sul 3-1. Poteva mettere in cassaforte la salvezza e, invece, bisognerà sperare che Genoa e Lecce non vincano contro Empoli e Roma e poi comunque giocarsi tutt0 all’ultima giornata contro il Verona, vittoriosa per 6-0 contro il Bologna già certo della permanenza nel campionato Primavera 1. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

IDASIAK 5,5: Oggi neanche lui è riuscito a superare la mediocrità di certi momenti della partita, nel primo tempo prima rischia con un’uscita a vuoto su calcio d’angolo, poi con una grossa ingenuità fa il fallo da rigore che porta la Spal sul 2-3 prima dell’intervallo.

BARBA 5,5: Il Napoli soffre soprattutto la catena di sinistra della Spal e sia lui che Marchisano vanno in tilt in varie occasioni.

HYSAJ 5: Non riesce a comandare la difesa, gestire i momenti, imporre a tutti di giocare un po’ di più il pallone invece che cimentarsi nel festival del lancio lungo.

COSTANZO 5: In ritardo sul primo gol, con scelta di tempo sbagliata l’uno contro uno con Simonetta quando fa la percussione che porta al gol del 4-3.

MARCHISANO 5,5: Qualche buona diagonale come quella su Ellertsson nel primo tempo ma poi una prestazione intera in affanno, la Spal ha fatto molto male sulla sua catena di sinistra. (Dall’87’ Pesce s.v.: Entra con l’atteggiamento giusto, combatte su vari palloni ma circa sette minuti per lui sono troppo pochi per meritare una valutazione seria)

SPAVONE 5,5: Fa fatica come tutti quando il Napoli s’affida esclusivamente ai lanci lunghi o peggio ancora alla fase difensiva ad oltranza come nei primi venticinque minuti della ripresa. Non riesce a cambiare lo spartito in mezzo al campo. (Dall’80’ Gioielli 6: Entra con l’atteggiamento giusto e Rigon gli nega la gioia della rete del 4-4)

IACCARINO 5: Passo indietro rispetto alle ultime prestazioni, senza Coli Saco che lo aiuta nel pressing, nella conquista delle seconde palle e nell’accorciare il campo, fa fatica a mettere al servizio della squadra le sue qualità.

D’AGOSTINO 6: Fa il gol dell’1-1, ispira la rete di Vergara del momentaneo 1-3, poi tantissimo sacrificio rubando palla in mezzo al campo in più di un’occasione e poi proponendosi per le ripartenze.

ACAMPA 5,5: A livello difensivo soffre poco ma spinge pochissimo e nel finale, quando lo fa, ci mette poco coraggio.

VERGARA 6: Predica nel deserto, ispira l’autogol di Saio, segna la rete dell’1-3, si tuffa anche nella battaglia, aveva provato con un salvataggio sulla linea anche ad evitare il gol del momentaneo 3-3.

AMBROSINO 5,5: L’unico spunto è il contrasto con l’avversario che porta poi all’assist per D’Agostino, in occasione del gol dell’1-1. Si stacca troppo dai compagni, non riesce a produrre lo spunto in ripartenza, paga la scarsa produzione di gioco della squadra ma stavolta non si è posto con l’atteggiamento di chi prova a trascinare il gruppo. Ha subito la situazione piuttosto che provare con continuità a ribaltarla.

FRUSTALUPI 4,5: Non è possibile sprecare i sei punti conquistati contro Fiorentina e Roma in questo modo, il Napoli nonostante la reazione con i tre gol fatti ha ritrovato il morbo della paura di giocare, proporre, attaccare, abbassandosi e soffrendo per tante fasi della gara come accaduto già in altre partite contro squadre di livello medio-basso come per esempio nelle trasferte di Pescara e Lecce. Interviene sulla partita troppo tardi, la squadra meritava una scossa almeno dopo il 3-3.

Ecco il tabellino del match:

Marcatori: Wilke (S), D’Agostino (N), Vergara (N), Vergara (N), Orfei (S)(rig.), Saio (S), Simonetta (S)

Spal (4-3-3): Rigon; Borsoi (81′ Cavallini), Saio, Csinger, Forapani; Sperti (81′ De Milato), Mihai, Markhiyev (70′ Simonetta); Ellertsson, Orfei (88′ Breit), Wilke. A disposizione: Magri, Nador, Simonetta, De Milato, Fiori, Roda, Breit, Cavallini, Traore, Bicki. Allenatore: Paolo Mandelli

Napoli (3-4-2-1): Idasiak; Barba, Costanzo, Hysaj; Acampa, Spavone (80′ Gioielli), Iaccarino, Marchisano (87′ Pesce); D’Agostino, Vergara; Ambrosino. A disposizione: Boffelli, Gioielli, Pesce, Nosegbe-Susku, Flora, DI Dona, Marranzino, Pontillo, Giannini, Toccafondi, Mercurio. Allenatore: Nicolò Frustalupi

Ammoniti: Barba (N), Hysaj (N), Sperti (S), Csinger (S), Mihai (S), Vergara (N)

Espulsi: Csinger (S)

Arbitro: sig. Roberto Lovison (sez. Padova)

A cura di Ciro Troise